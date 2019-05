Dragnea, condamnat cu executare! Ce se intampla cu ambitiile echipei din Turnu Magurele de a promova in Liga 1?

Liderul PSD Liviu Dragnea a primit o condamnare de 3 ani si jumatate cu executare.

Liviu Dragnea a fost condamnat astazi de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman. Decizia judecatorilor este definitiva si executorie, iar liderul PSD urmeaza sa se prezinte, in cursul zilei de astazi, pentru a fi incarcerat. Completul de 5 judecatori a mentinut sentinta primita in prima instanta. Este a doua lovitura primita de Dragnea in decurs de mai putin de 24 de ore, dupa ce PSD a obtinut doar 23,68 % din voturile la alegerile europarlamentare si va trimite in Parlamentul European doar 8 social-democrati, fata de 37% si 16 membri in legislativul european, dupa scrutinul din 2014. Mai multi lideri marcanti ai PSD cerusera deja demisia lui Dragnea.

Puternicul om politic ar fi detinut infloritoare afaceri in judetul Teleorman si in sudul Romaniei, dupa cum au dezvaluit mai multe investigatii de presa, iar firmele fiului sau, Valentin Dragnea, finanteaza clubul de fotbal Turris-Oltul Turnu Magurele, proaspat promovat in Liga 2, dintr-o serie puternica din care au mai facut parte FCU Craiova, Steagul Rosu Brasov, Flacara Horezu sau CSM Alexandria.

Echipa este condusa de Madalin Ionita, despre care presa locala a dezvaluit ca a indeplinit in trecut postul de sofer al lui Liviu Dragnea, si este antrenata de Eric Linkar, iar din lot fac parte jucatori cu experienta, precum Liviu Bajenaru, Marian Constantinescu, Bogdan Matei, Claudiu Juncanaru, Adrian Voicu, Alexandru Salcianu sau Alexandru Fotescu. In 2018, la Turnu Magurele a fost inaugurat si noul stadion, construit de CNI, care a costat 3 milioane de euro si dispune de 2.000 de locuri si facilitati moderne, printre care instalatie de nocturna si sistem de incalzire a gazonului.

In conditiile actuale, in care Liviu Dragnea va petrece in spatele gratiilor cel putin 2 ani de zile, adica pana sa aiba drept de eliberare conditionata, probabil ca afacerile familiei sale vor avea de suferit si ambitiile echipei din Turnu Magurele se vor potoli si ele, din moment ce va avea concurenta pentru ascensiunea in Liga 1, luptandu-se cu Rapid, Chiajna, Calarasi / Sibiu, „U” Cluj / Petrolul, Farul, UTA sau FC Arges.