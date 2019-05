ULTIMA ORA: Prima reactie a lui Edi Iordanescu dupa ce Becali a anuntat ca el este noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a anuntat in aceasta dimineata la Ora exacta in sport ca Edi Iordanescu va fi noul antrenor de la FCSB.

Edi Iordanescu a postat un mesaj pe Facebook, la doua ore dupa ce Gigi Becali a anuntat in direct la PRO X ca el este noul antrenor de la FCSB.

Iordanescu spune ca a primit o multime de mesaje si a lasat de inteles ca printre ele s-au numarat si unele primite din partea sustinatorilor CSA Steaua.

Edi Iordanescu spune ca isi doreste ca "stelistii sa fie uniti sa nu mai existe dezbinare".

Iata mai jos mesajul integral postat de Iordanescu:



"Numarul atat de mare de mesaje primite ma copleseste. Realmente. Incerc sa le parcurg pe toate, in limita timpului care nu este mereu sub controlul meu. Daca la majoritatea nu reusesc sa si raspund, nu interpretati ca o forma de lipsa de respect. Sub nicio forma nu este vorba de asa ceva. Doar ca nu le pot cuprinde pe toate si sa ofer si raspunsuri. Incerc insa sa le parcurg atunci cand imi permite timpul".



"Din pacate nu stiu daca sa ma bucure interesul deosebit sau sa ma sperie ceea ce citesc si constat. Steaua este eterna in sufletul meu si nu ma voi dezice niciodata de ea. Pt mine Steaua inseamna toata istoria, toate generatiile de jucatori, antrenori, conducatori, etc, dar mai ales toate generatiile de suporteri stelisti care au pastrat vii emotiile, sentimentele si traditia acestui club imens. Dar e dureros sa vad atata dezbinare, atatea idei in contradictoriu, atatea perceptii diferite si in final atatia stelisti adevarati pe baricade diferite si cu pozitii diferite!!"



"Sa dea Dumnezeu sa vina ziua cand Steaua o sa fie Steaua din nou, pe Ghencea, acasa, cu un stadion plin si cand acest moment din prezent , va reprezenta doar o amintire neplacuta!!", a scris Edi Iordanescu.