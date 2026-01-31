Viitorul lui Andrei Borza în Giulești este pe cale să fie securizat. Actuala înțelegere expiră în vara lui 2027, însă conducerea clubului vrea să evite orice risc legat de intrarea în ultimul an de contract fără o protecție financiară. Giovanni Becali a dezvăluit că a discutat deja cu Victor Angelescu﻿ pentru a parafa o nouă înțelegere valabilă încă un sezon, care va aduce și o creștere salarială pentru jucător.



”Borza trebuie să reînnoiască, el intră în ultimul an de contract. Noi nu am luat niciodată jucători în ultimul an de contract sau liberi, întotdeauna am dorit să avem o relaţie bună cu cluburile. Am şi vorbit cu domnul Angelescu, imediat după închiderea perioadei de transferuri, ne vom întâlni şi vom reînnoi contractul pentru încă un an. Va prelungi pentru încă un an sigur. Rapid va avea doi ani la dispoziţie, la fel şi el, să găsească o echipă şi Rapid să ia banii pe care merită să îi ia pentru transfer. Rapid nu a făcut încă propunerea, dar ne vom întâlni. Bineînţeles, orice reînnoire e un alt contract. E prelungirea contractului, dai posibilitatea clubului să ia o sumă de bani pe tine şi să nu pleci liber”, a dezvăluit Ioan Becali, potrivit Fanatik.



Clauză de reziliere de 4 milioane de euro



Interesul pentru tânărul fundaș rămâne ridicat în Europa, motiv pentru care clauza de reziliere va fi menținută la aceeași valoare. Impresarul a spus că suma este una corectă pentru nivelul actual al pieței și a menționat că echipe importante continuă să-l monitorizeze pe internaționalul de tineret.



”Are o clauză, rămâne aceeaşi, 4 milioane. E o sumă civilizată. Jucând meci de meci, probabil ajungând şi la naţională, probabil într-o cupă europeană, nu mai zic să devină campioană, cota s-ar ridica şi jucătorul poate să fie căutat. Deja a fost căutat şi e încă urmărit de cluburi importante, din top 6-7 din Europa, care au jucat şi în Champions League, păcat că unele au ieşit”, a mai spus Giovanni Becali.

