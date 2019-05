Primul mare esec al verii pentru FCSB: "Mi-a zis ca nu vrea sa vina!" Craiova si-a incercat norocul, dar a fost refuzata de jucator

FCSB si Craiova au ratat primul mare transfer al verii.



FCSB si Craiova l-au dorit pe Alex Baluta, insa jucatorul nu este dispus sa revina in Romania. Nici cehii nu vor sa-i dea drumul.

Baluta a recunoscut ca a fost contactat de Craiova, insa nu se pune problema unei mutari.

"M-a sunat domnul Mihai Rotaru si m-a intrebat daca vreau sa vin. I-am spus ca poate sa discute cu cei din club, dar nu accepta nici ei si nici eu. Slavia a zis ca ma vrea si nu se pune problema sa plec imprumut la Craiova. Am vorbit si cu directorul sportiv, el voia sa merg imprumut in iarna, la Liberec, dar antrenorul m-a vrut in continuare aici. Au fost meciuri in care am dat pase de gol, eram in echipa etapei si in urmatorul meci eram in tribuna. Ceva inexplicabil, nici macar in lot. Dupa aceea aud ca nu stau bine mental. Cum sa fiu fericit? Am fost in echipa etapei, cu pasa de gol, si dupa ieseam din lot", a declarat Baluta pentru ProSport.

Becali a facut si el o oferta pentru Baluta

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut si el ca a facut o oferta pentru Baluta. A primit insa acelasi raspuns din partea jucatorului.

"Alex Baluta mi-a spus ca nu se mai intoarce in Romania, vrea sa joace in strainatate", a declarat Gigi Becali la ProX.