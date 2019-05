Liviu Dragnea, CONDAMNAT cu EXECUTARE | Ce se intampla cu Rapidul? Sperantele giulestenilor legate de liderul PSD

Liviu Dragnea a fost condamnat de Instanta Suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Instanta Suprema a mentinut pedeapsa aplicata de instanta de fond in cazul lui Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Patru din cei 5 judecatori au votat pentru condamnare, in timp ce un judecator a recomandat trimiterea dosarului spre rejudecare, pe motiv ca ar fi nevoie de un complet de fond specializat in fapte de coruptie.

Floarea Alesu, fost director general al GSPC Teleorman a fost condamnata la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare.



Fosta sotie a lui Dragnea, achitata!

Fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, a fost achitata. Pedepsele din dosarul angajarilor fictive: Adriana Botorogeanu - 2 ani cu suspendare, termen de incercare de 4 ani; Rodica Milos, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani cu suspendare, cu un termen de incercare de 5 ani; Ionel Marineci, fost sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei - 3 ani cu suspendare, cu un termen de incercare de 5 ani; Constantin Claudiu Balaban, sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din municipiul Alexandria - achitat pentru abuz in serviciu, un an cu suspendare pentru fals intelectual, termen de incercare 3 ani; Nicusor Gheorghe, la data faptelor sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare - achitat pentru abuz in serviciu, 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual, termen de incercare de 2 ani.



Au fost achitate Valentina Mirela Marica, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei, si Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea si fosta coordonatoare a Complexului de servicii destinat copilului si familiei.

Dragnea a promis ajutor Rapidului!

Renascut cu ajutor politic, clubul Rapid avea promisiunea lui Liviu Dragnea pentru recuperarea bazei ProRapid. Aceasta este in administrarea Ministerului de Finante, iar Dragnea ii promisese primarului Sectorului 1 ca i-o va ceda in administrare.

"E adevarat, presedintele Dragnea, ca tot ati vorbit despre el, mi-a promis ca baza Pro Rapid va ajunge in acest retur de campionat la Primaria sectorului 1" e declaratia lui Tudorache citata de Prosport.

Dragnea chiar a recunoscut ca vrea sa-i ajute pe giulesteni sa revina in prima liga, in perioada in care acestia jucau sub denumirea "Academia Rapid" in liga a patra.



"Ce mi-as dori eu e imposibil... Cu Rapidul mi-as dori. Ala din Liga a 4-a, pe care… o sa-l crestem“, spunea Dragnea.

Rapid a promovat recent in liga a doua.

Fiul lui Liviu Dragnea finanteaza echipa Turris Turnu Magurele, proaspat promovata in liga a doua.