Totuși, cel mai intens moment al partidei s-a consumat în minutul 90+3. Ibrahima Konate, aflat la primul meci după moartea tatălui său, Hamady, a stabilit scorul final. Fundașul a împins în plasă mingea scăpată de portarul Pope, apoi a sprintat spre steagul de la colțul terenului, pentru a sărbători alături de fani. În lacrimi, Konate a arătat spre cer și a fost îmbrățișat imediat de căpitanul Virgil van Dijk .

„A fost un moment foarte greu”

La finalul partidei, fundașul francez a vorbit deschis despre perioada dificilă pe care o traversează și despre decizia de a reveni pe teren mai repede decât era preconizat, pentru a-și ajuta echipa decimată de accidentări: „Nu am cuvinte să descriu ce simt acum pentru că a fost un moment foarte greu pentru mine și familia mea. Asta e parte din viață, e foarte greu de acceptat, dar nu avem de ales. Managerul mi-a transmis să îmi iau timp, că nu trebuie să mă grăbesc cu revenirea, dar aveam niște accidentări în lot și am crezut că este important pentru mine să mă întorc și să ajut echipa. Și cred că asta am făcut azi, cu echipa și cu o atmosferă incredibilă”.



Konate a avut puterea să glumească la interviuri cu coechipierul său, Florian Wirtz, amintindu-i acestuia de un pariu făcut înaintea startului de sezon: „Sunt foarte fericit pentru el, îi arată lumii calitatea sa. Încă nu și-a atins vârful de formă, dar asta se va întâmpla foarte curând. Un gol și o pasă de gol, da? Știu ce ai zis în pre-sezon că vei face. Dacă atingi acea bornă, Doamne, e o nebunie!”

