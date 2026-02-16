În etapa 27 din campionat, CFR a învins-o cu scorul de 1-0 pe Hermannstadt, dar finalul meciului a fost marcat de o fază controversată.

Daniel Pancu: ”Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR!”

Arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt după o intervenție a lui Sinyan asupra lui Ciubotaru, însă, mai apoi, centralul a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR, lucru ce l-a deranjat profund pe Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor.

La finalul jocului, Daniel Pancu a vorbit despre meci, dar și despre faza care a stârnit controverse. Antrenorul echipei din Gruia a mărturisit că nu a avut nicio emoție, deoarece a urmărit atent faza și era convins că nu se poate acorda lovitură de la 11 metri.

”A fost un meci care ne-a consumat mult pe toți. Important e că am obținut o nouă victorie. Ne-am apropiat de ceva care părea imposibil.

Nu putem să spunem că 10 victorii în 12 meciuri sunt întâmplătoare. E o performanță uriașă, dar nu am realizat nimic. Eu sper să intrăm în play-off, pentru că merităm. Suntem liderul acestui retur de campionat. Sper să fiu mai relaxat, cu toate că vor fi alte obiective.

Va trebui să terminăm în primele trei. Sunt în continuare nemulțumit de ce se întâmplă în teren. Trebuia să venim pe un val de încredere, după atâtea victorii. Adversarul e bun, echipă de jumătate clasamentului spre play-off. Dar victoria e una uriașă. Au fost vreo 3-4 bare.

Acum se întorc toate din urmă, antrenori cu care nu câștigam înainte, arbitri. Azi am reușit prima dată să bat o echipă cu David Lazar în poartă. Când l-am văzut azi.... Popa al nostru a fost senzațional.

(n.r. despre faza din minutul 90+5) Eu am văzut bine faza. Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR (n.r. Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan). E presiune și pe ei pe finalul ăsta. Presiunea e mare și la ei”, a spus Daniel Pancu după meci.