Meciul a adus o nouă controversă legată de arbitraj în fotbalul românesc. Pe final, Andrei Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt după o ținere a lui Sinyan, însă centralul a revenit asupra decizie după ce a mers la monitorul VAR, spre dezamăgirea lui Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu: ”Sunt foarte supărat, poate mai supărat decât Dani Coman!”

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a criticat dur arbitrajul și a transmis că Andrei Chivulete a avantajat-o pe CFR Cluj și că penalty-ul acordat la ultima fază nu ar fi trebuit anulat la VAR.

”A fost un meci decis de alți factori, nu de jucători. Nu știu cum interpretează fazele cei care conduc jocul, nu mi se pare normal. A fost un joc care pe care, ambele echipe și-au dorit să câștige, dar ar trebui să primim ce e de primit, mă refer la penalty-ul prea ușor dat, la ultima fază, la tragerile de timp.

E o înfrângere greu de suportat. Dacă era 1-0 la penalty, altul era rezultatul. Sunt responsabil și sunt foarte dezamăgit. Dacă era decis doar de golul marcat, nu mai spuneam nimic, dar din păcate, sunt și alte partide afectate de cei care conduc arbitrajul.

Săptămâna viitoare vor să ne explice noul regulament, dar ei interpretează cum doresc. Nu pot să vă spun, pentru că suferă echipa. Ar trebui puțin mai multă atenția și la partea extrafotbalistică.

Nu mă consolează, mă consola rezultatul. Penalty în ultima secundă, de ce nu ne dă? A fost fault la Ciubotaru, a fost și henț. Fiecare interpretează după sufletul lui, dar sufletul lor e limitat la 20-50 de oameni. Suferă o echipă, suferă un oraș întreg. Eu cred că meritam mai mult, dar asta e situația.

Nu vreau să mutați direcția pe gazon, azi trebuie văzut cine a făcut diferența în teren. Nu vreau să mi-o ia în nume de rău, dar trebuie să fie mai atenți. Sunt foarte supărat, poate mai supărat decât Dani Coman, dar ar trebui și ei să aibă puțin discernămânat. La Slobozia jucăm fără VAR, primim gol, ofsaid clar. Suntem în situația în care suntem, nu din cauza arbitrajului, dar ar trebui să fie mai atenți”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

Cum a fost surprins Dorinel Munteanu după meci

Imediat după ce Chivulete a fluierat finalul jocului, Dorinel Munteanu a fost surprins de camerele de filmat vizibil supărat. Antrenorul lui Hermannstadt a rămas pe banca tehnică și a privit în jos minute bune.