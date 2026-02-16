A fost un meci spectaculos la Sibiu. Sibienii puteau deschide scorul în prelungirile primei reprize, însă Eduard Florescu nu a reușit să îl învingă pe Popa. Unicul gol al partidei a venit în minutul 53 și i-a aparținut lui Biliboc.

Cum a fost surprins Dorinel Munteanu după eșecul cu CFR Cluj

Korenica a ratat și el un penalty în minutul 85, iar, pe final, Andrei Chivulete a dictat și al doilea penalty pentru echipa lui Dorinel Munteanu, după o ținere în careu a lui Sinyan asupra lui Ciubotaru.

Sibienii au sperat până în ultimul moment, însă centralul a fost chemat la VAR, a revăzut faza și a decis să anuleze penalty-ul.

La scurt timp, Chivulete a fluierat finalul jocului, spre dezamăgirea lui Dorinel Munteanu, care a fost surprins de camerele de filmat vizibil supărat. Antrenorul lui Hermannstadt a rămas pe banca tehnică și a privit în jos minute bune.

Dorinel Munteanu nu reușește să o redreseze pe Hermannstadt, iar echipa din Sibiu pare că se îndreaptă ușor dar sigur spre retrogradare. Hermannstadt ocupă locul 15, cu doar 17 puncte.