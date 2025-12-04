S-a vehiculat că Daniel Oprița, antrenorul celor de la Steaua, este așteptat la Hermannstadt în locul lui Marius Măldărășanu.

Clauza de reziliere, singurul impediment pentru Oprița

Inițial, s-a zvonit că Adrian Mutu este cel ales de conducerea sibiană, se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Fane Nofitovici, secundul lui Oprița la Steaua, dorit și el la Hermannstadt alături de principal, a oferit o declarație în legătură cu ”mutarea” celor doi la gruparea sibiană. Nofitovici a confirmat că, în momentul de față, singurul impediment rămâne clauza pe care cei doi o au la clubul Armatei.

Clauza care îl leagă pe Daniel Oprița de CSA Steaua este de 50.000 de euro.

”Există într-adevăr discuții, dar deocamdată nu e nimic clar. Nu s-a perfectat nimic. Pot să vă spun că în acest moment acea clauză e impedimentul principal”, a spus Fane Nofitovici, conform Fanatik.

Sibienii nu ar vrea să-i plătească lui Oprița clauza, astfel că singura variantă este ca antrenorul să ajungă la un acord cu clubul. Greu de crezut, având în vedere că s-a încercat același lucru și în vară, când Oprița a fost dorit de Sepsi.

