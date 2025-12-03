Antrenorul a anunțat recent că a fost dat afară de conducerea sibienilor. Măldărășanu nu a făcut nici deplasarea la Botoșani pentru confruntarea cu echipa lui Leo Grozavu, care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00.



Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”



La o zi de când a anunțat că a fost dat afară de la Hermannstadt, Măldărășanu a clarificat situația. A evidențiat că a pus umărul la intrarea în club a aproximativ 4 milioane de euro și că vrea ca rezilierea să decurgă corect regulamentar.



Pe deasupra, Măldărășanu a explicat că își dorește ca Hermannstadt să nu retrogradeze și să iasă din ”zona fierbinte”.



”E ca în viață. Sunt și momente bune, și momente mai puțin bune. Important este să treci peste ele. Când semnezi prelungirea contractului, nu te gândești să pleci prea curând. Mai ales că am avut o continuitate la acest club. E normal ca un patron să fie nemulțumit când lucrurile nu merg la echipă. Totuși, au fost destul de răbdători de-a lungul timpului, chiar dacă au mai fost și disensiuni între noi.



S-a ajuns probabil într-un punct în care nici ei nu știau cum o pot scoate la capăt. Acum câteva săptămâni am avut discuții și cu Nico (n.r. – Daniel Niculae, președintele clubului) și cu Claudiu Rotar (n.r. – acționarul principal al lui FC Hermannstadt) și cu staff-ul de față și le-am transmis că oricând vor dori să închidem, mă voi da la o parte.



”S-a pus mereu problema de clauze”



S-a pus mereu problema de clauze. Și anul trecut au fost niște discuții destul de urâte. Le-am transmis că nu sunt aici de câteva luni ca să activez clauza. Eram aici de 4 ani și jumătate, iar când a sosit momentul să închidem, am închis fără clauza respectivă.



Cred că toate cluburile au clauze. Unele în oglindă sau alte variante. O astfel de clauză te poate ajuta ca antrenor, existând atâta nerăbdare din partea patronilor. Important este acum să ne înțelegem la actul de reziliere. Nu vreau s-o lungim prea mult pentru că sunt bani mulți care trebuie luați.



Cluburile tind să ofere banii peste 4-5 luni. De 4 ani și jumătate am pus umărul la intrarea în club a aproximativ 4 milioane de euro datorită valorificării jucătorilor crescuți de mine. Cred că mi-am făcut treaba din acest punct de vedere și cred că pot face și ei un efort. Poate li se pare o sumă mare de plătit o dată, dar nu e vina mea. S-au strâns banii pentru că n-au fost plătite sumele în anumite momente.



”Am avut jucători accidentați și poate n-am avut ce să aleg pe bancă”



Am crescut împreună cu Hermannstadt. De-asta vreau ca lucrurile să se rezolve corect. Eu sunt optimist și sunt sunt ferm convins că echipa nu va retrograda. Sunt sigur că în iarnă se vor aduce câțiva jucători și se vor pune lucrurile la punct. Am avut jucători accidentați și poate n-am avut ce să aleg de pe bancă.



Știți cum e cu respectul în România vizavi de antrenori. Antrenorii sunt cei mai judecați și criticați, dar cred că am arătat respect în orice situație. Și vizavi de omologii de pe banca adversă, și la interviuri și la intervenții la TV. Am încercat să fiu eu și sper ca lucrurile să se rezolve”, a spus Măldărășanu la sptfm.ro.

