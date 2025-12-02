După înfrângerea din ultima etapă cu UTA Arad, scor 1-2, sibienii au decis să-l dea afară pe Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din Superliga României. În locul său ar putea ajunge Adrian Mutu (46 de ani), liber de contract din martie, după ce s-a despărțit de Petrolul, scrie Digi Sport.



Adrian Mutu, dorit de Hermannstadt



Mutu a fost deja contactat de conducerea lui Hermannstadt, care mai are pe listă și alți antrenori, precum Ruben Albes sau Dorinel Munteanu. Rămâne de văzut dacă ”Briliantul” va fi cel ales de șefii sibieni.



Până acum, Hermannstadt a avut un parcurs modest în Superligă și are doar 12 puncte după 18 etape. Până acum, sibienii au strâns doar două victorii, iar în următoarea etapă o vor întâlni pe Universitatea Cluj în deplasare.



Măldărășanu era antrenorul lui Hermannstadt din 2021. După un an a reușit promovarea în prima ligă, iar până acum a bifat 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.



Marius Măldărășanu: ”Asta m-a pus pe gânduri”



„Nu am făcut deplasarea la Botoșani pentru că, după meciul cu UTA, am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să o închidem, astea au fost cuvintele, banii la zi, fără clauză de reziliere. Am spus «Da, OK», am cerut doar să merg să-mi iau la revedere de la băieți și a zis că totul e în regulă.

La vreo jumătate de oră a revenit cu telefon și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus pe gânduri, pentru că am zis că nu vreau să jucăm «alba-neagra», ba sunt antrenor, ba nu.



Acum, la ora asta, nu am nicio hârtie vizavi de acest acord de încetare a contractului, o ciornă, ceva, pe care să discutăm, aștept. Le-am cerut o hârtie, să nu mă trezesc că nu m-am prezentat la antrenament. În fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă. Ieri, după-amiază, mi-au trimis o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată de club, o aștept încă. Ideea a fost că decizia a fost a clubului de a nu merge la Botoșani, nu a mea! Am acceptat rezilierea contractului amiabil, fără acea clauză, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord“, a povestit Măldărășanu, la Fanatik.ro.

