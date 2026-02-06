FC Argeș s-a impus cu 3-1 în fața lui FC Hermannstadt, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Golurile piteștenior au fost marcate de Bettaieb (31', 83') și de Robert Moldoveanu (80'), în timp ce Sergiu Buș (88') a marcat pentru sibieni.

Dorinel Munteanu, dezamăgit de elevii săi: „Trebuie să ne trezim toți”

Antrenorul lui FC Hermannstadt s-a arătat nemulțumit de greșelile pe care le-au făcut elevii săi. Dorinel Munteanu a accentuat greșeala lui Karo, care a văzut cartonașul roșu în prima repriză.

„Trebuie să accept, eu am crezut că la meciul cu Rapid au avut o zi nefastă. Dar și astăzi, chiar dacă am luat roșu, am început jocul timid, fără agresivitate. Nu pot să spun foarte multe despre acest joc. Avem foarte multă treabă și sper ca jucătorii noi să se acomodeze foarte repede.

Trebuie să ne trezim toți, împreună cu mine, pentru că eu sunt responsabil. Timpul trece și nu acumulăm puncte. Nu știu ce e în capul unora dintre ei, dar încerc să intru în mintea lor în zilele următoare și să discut cu ei. Nu ai voie să faci astfel de faulturi (n.r. se referă la cel al lui Karo), nu înțeleg, echipa, din punct de vedere financiar, este bine.

Am avut și un bonus de victorie astăzi, nu înțeleg nervozitatea lor. Nu se poate așa ceva! Dacă jucătorii au teamă, nu avem nicio șansă. Să lași echipa în 10 oameni, un atac necontrolat... Au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut, dar le discut cu echipa.

Bejan va pleca. Nu știu nimic despre Nana Antwi, am auzit ceva înainte de joc, vom vedea zilele următoare. În primul rând să fie sănătoși și să joace cei pe care i-am adus. Dacă ne trezim, vom salva această echipă. (n.r. Politic) A intrat într-un moment nefericit, eram în 10 oameni, poate alta era situația dacă eram în 11”, a declarat Dorinel Munteanu.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe poziția a patra din Superliga, în timp ce FC Hermannstadt rămâne în zona roșie, pe poziția a 15-a.