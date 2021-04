Doi fotbalisti de la FCSB s-au recuperat dupa ce au fost la celebra Marijana Kovacevic! Toni Petrea se poate baza pe ei chiar de la meciul cu Academica Clinceni

FCSB continua lupta pentru titlu si primeste intariri pentru a-si indeplini obiectivul.

Campionatul din Romania se afla in cea mai imporntate partea a sa, iar acum toate cluburile cauta sa dea tot ce e mai bun, in ciuda altor probleme din exterior. FCSB a fost lovita in acest inceput de playoff de accidentari, iar mai multi jucatori au fost indisponibili in ultimul timp, insa se pare ca Toni Petrea primeste si vesti bune, in perspectiva meciului cu Academica Clinceni.

Conform fanatik, Alexandru Buziuc si Adrian Nita au mers la Belgrad pentru a se recupera, mai exact la vraciul Marijana Kovacevic, recunoscuta pentru recuperarile miraculoase pe care fotbalistii le-au facut dupa ce au fost ajutati de ea.

Daca cei doi jucatori s-au refacut, oficialii FCSB au acum emotii cu Florin Tanase. dupa ce golgheterul echipei a iesit din antrenamentul de marti si a acuzat dureri la picior. Mijlocasul liderului era deja macinat de niste probleme la spate, iar miercuri se va afla care este situatia acestuia.

Prezenta lui Olimpiu Morutan in meciul cu Academica Clinceni este pusa sub semnul intrebarii, dupa ce a iesit accidentat in duelul cu FC Botosani. Mijlocasul FCSB nu s-a antrenat si eventuala pierdere a mijlocasului ofensiv ii va da mari batai de cap lui Toni Petrea.