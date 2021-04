BREAKING NEWS | Probleme pentru Florin Tanase! Capitanul FCSB-ului ar putea rata meciul cu Academica Clinceni! Ce s-a intamplat 

Florin Tanase ar putea rata urmatorul meci din playoff-ul Ligii 1.

Capitanul celor de la FCSB a acuzat dureri la cel mai recent antrenament al ros-albastrilor si nu a putut incheia sesiunea de pregatire, staff-ul medical recomandandu-i sa se opreasca pentru ca problemele sa nu se agraveze.

Potrivit Fanatik, Florin Tanase, care avea probleme la spate, s-a plans acum de dureri la picior. Astfel, fotbalistul va fi supus unor investigatii pentru a se stabili daca poate sau nu sa joace in meciul cu Academica Clinceni, din a doua etapa a playoff-ului Ligii 1.

Absenta lui Tanase ar insemna o pierdere importanta pentru FCSB, in conditiile in care in lotul ros-albastrilor se mai afla si alti fotbalisti de baza care s-au accidentat, cum ar fi Morutan, Coman si Olaru.

Partida dintre Academica Clinceni si FCSB este programata joi, de la ora 20:15, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.