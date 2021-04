"Jucatorii de la FCSB nu vor mai merge la nationala in semn de protest!" Atac dur al lui Gigi Becali la adresa FRF! Ce il nemultumeste pe patron

Gigi Becali a comentat inca o data arbitrajul din Liga 1.

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre ultimele partide ale echipei sale si l-a atacat din nou pe presedintele FRF. Gigi Becali a spus ca Razvan Burleanu este principalul vinovat pentru greselile de arbitraj si pentru accidentarile pe care le-au suferit jucatorii lui Toni Petrea.

In plus, omul de afaceri a amenintat cu posibila retragere a fotbalistilor de la FCSB din echipa nationala, in semn de protest fata de modul in care arbitrii din Liga 1 gestioneaza fazele controversate din meciuri.

"Burleanu face ce vrea la FRF, vad ca arbitrii nostri nu dau cartonase rosii. Daca se va continua la fel de acum incolo, probabil jucatorii de la FCSB nu vor mai merge la nationala. Oricum, Man s-a transferat de la FCSB, nu de la nationala.

Nu stiu ce o sa facem, dar s-ar putea la un moment dat ca toti jucatorii sa se sature si sa se retraga de la nationala in semn de protest. Probabil asta o sa se intample.

Intrebati-i pe arbitri ce ar trebui sa facem. Intra cu genunchiul in spate, ne calca pe glezne, avem 2-3 penalty-uri in fiecare meci. L-ati vazut si pe Octavian Popescu, abia a scapat la meciul cu Sepsi, era sa-i rupa glezna. Pentru ca suntem mai tehnici pot sa ne loveasca si arbitrii nu iau nicio masura", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Pentru FCSB urmeaza joi, de la ora 20:15, meciul cu Academica Clinceni, care va fi transmis live pe www.sport.ro.