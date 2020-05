A batut-o pe FCSB si viseaza la un singur lucru: revenirea lui Nistor la Dinamo! Golul inscris ros-albastrilor, preferatul lui Andrei Sin

Nistor, inapoi la Dinamo! E visul dinamovistului care a batut-o pe FCSB in ultimul derby. Andrei Sin nu le permite prietenilor stelisti sa faca glume pe seama lui Dinamo.

In izolare, Andrei Sin a revazut la nesfarsit reusita cu care a invins-o pe FCSB. Sin a marcat la primul lui derby.

"Cred ca e cel mai frumos gol din cariera mea. A fost primul meu derby, e alta senzatie, te motivezi altfel", a declarat fotbalistul pentru PRO TV.

Sin are prieteni care tin cu FCSB si recunoaste ca rivalul Man e cel mai dificil adversar pe care l-a intalnit.

"Am prieteni, dar nu fac glume pe tema asta cu mine, ca ma supar si nu accept sa imi spuna ca o sa ajungem in Liga a 2-a pentru ca nu se va intampla asta", a spus Sin.

Reporter: - Daca ar fi sa poti sa iei un jucator din Liga 1 la Dinamo, care ar fi acela?

Andrei Sin: - L-as lua inapoi pe Dan Nistor!

Sin vrea s-o bata pe FCSB si in finala Cupei. Dinamovistul joaca si tenis si are doi idoli din sport.

"Sincer, idolul copilariei mele a fost Ronaldo, brazilianul Ronaldo, iar jucatorul meu de tenis preferat este Roger Federer", a adaugat fundasul.