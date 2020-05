Giovanni Becali da DE PAMANT cu spaniolii care au vrut sa cumpere Dinamo! "Trepadusi! Ma bucur ca suporterii au fost inteligenti"

Ionut Negoita vrea sa vanda clubul Dinamo si a negociat cu spaniolul Herminio Menendez, insa afacerea a picat si totul putea fi o teapa.

Vanzarea clubului Dinamo a picat dupa ce suporterii au investigat putin viata investitorului spaniol si au realizat ca se puteau trezi cu o teapa imensa. Acum, Giovanni Becali da si el de pamant cu investitorul spaniol si asociatul sau, Toni Curea.

"Trepadusi! Toni Curea e un trepadus. E un pusti care venea pe aici si batea discotecile. Nu stiu daca ma stie el pe mine... Mie imi pare rau ca s-a bagat Andone in asta. Imi pare rau si pentru conducerea lui Dinamo. Ma bucur ca suporterii au fost inteligenti si au obtinut informatiile despre acei oameni.

Cei de la Dinamo nu s-au interesat asa cum s-au interesat suporterii. La Dinamo acum e liniste. Suporterii pot face o societate cum sunt cele din strainatate si sa devina prima echipa cu o societate anonima din Romania, dar trebuie sa stranga 20 de mii de socios. Ei trebuie sa mareasca aceasta taxa. Ce ar fi ca sa ai 5 mii de oameni care sa plateasca o mie si ceva de euro.!", a spus Ioan Becali pentru ProSport.

Negocierile cu spanioli par sa se fi incheiat si afacerea sa fi picat. "Am salvat prima oara Dinamo cand am platit salariile, a doua oara cand am platiti licenta si e posibil sa o fi salvat a treia oara de la o teapa imensa cu spaniolii. Acum suntem 6226, dar la fiecare refresh pe aplicatia cu DDB, numarul cotizantilor creste.", au spus suporterii dinamovisti.