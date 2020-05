"Degeaba da lumea in Negoita! L-au injurat degeaba" Patronul lui Dinamo, sustinut de Dumitru Dragomir 

Dumitru Dragomir a discutat despre situatia actuala de la Dinamo, iar fostul sef de la LPF considera ca nu este vina lui Negoita.

Mai mult de atat, Dragomir a declarat ca actualul patron o tine pe Dinamo in viata de 8 ani si ca a investit in echipa cel putin 4 milioane.

"Negoita asta, parerea mea ca l-au injurat degeaba. Atat a putut el. Dar tine echipa de 7-8 ani, nu? Credeti ca Negoita nu a cheltuit cel putin 3-4 milioane in acesti 7 ani? Usor a cheltuit. Eu nu ii fac socoteala lui Negoita, pentru ca am fost suparat pe el. Si el m-a tradat. Cu 2-3 zile inainte m-am intalnit cu el si cu Anghelache, mi-au jurat ca ma ajuta. Am fost suparat o perioada", a declarat Dragomir pentru Telekom Sport.

"Oracolul din Balcesti" a mai spus ca sitatia lui Negoita seamana cu cea a fostului investitor de la Rapid, George Copos. In trecut fanii giulesteni l-au injurat pe Copos si i-au adus coliva la tribunal.

"Ei sunt in corzi, pentru ca nu au bani, dar nu trebuie acuzat numai Negoita. Degeaba da lumea in el. Daca nu ai, nu mananci. S-ar putea sa fie si suparat, ca si Copos. Pai Copos era cu echipa in cupele europene si au venit aia cu coliva la tribunal. Pai ce fel de oameni sunteti, cand Rapidul traia numai pe banii lui? Uite acum cum se chinuie", a povestit "Mitica" Dragomir.