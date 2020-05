"Nu dam Dinamo oricarui papagal!" Atac FARA MENAJAMENTE al lui Ionut Negoita la investitorii spanioli: "Fara perdele de fum, nu vindem un sac de cartofi!"

Ionut Negoita a reactionat acuzelor lui Toni Curea, cel care a negoiiat in numele investitorilor spanioli pentru vanzarea lui Dinamo.

Patronul clubului a reactionat furios dupa ce a fost acuzat de complot alaturi de fanii din PCH si conducerea DDB pentru a respinge propunerea ibericilor.

"Repet si o sa o spun de o mie de ori daca este nevoie: dau clubul pe 1 leu, vreau ca oamenii serios sa se implice, suporterii, dar sa nu fim luati peste picior.

Nu dam Dinamo oricarui papagal! Vine oricine de pe strada, ne lasam sedusi de niste sume pe hartie, exclusiv pe hartie, asa, oricine poate sa adauge cifre urmate de multe zerouri.

Vrem sa stim cu cine discutam, iar daca este o firma serioasa, respectabila, poate sa faca dovada a 3 milioane de euro ce ar urma investite in club. Sa faca dovada, nu imi vireaza mie acum banii astia. Am zis 3 milioane, ca dovada de buna credinta, restul pana la 10 milioane de euro mergem pe incredere.

Nu ma lua pe mine ca nu poti spune cine e firma sau sa fie una care nu spune nimic. Am oferit toate informatiile, pe cuvant, de aceea vrem sa stim cine e firma asta, daca e solida, nu una de pe strada. Vorbim de Dinamo, pe bune, nu de oricine! Vrem sa stim cine e beneficiarul real, cu nume, cu prenume, sa vorbim cu el. Cerem asa mult? Repet, fara perdele de fum, ca nu vindem un sac de cartofi. Pana la un punct, am accepat sa vorbim cu impresarul, cu intermediarul, dar acum, serios, ganditi-va, daca ati fi patronul lui Dinamo, ati da clubul cuiva pe care nu-l vedeti la fata, care-ti flutura promisiuni ca iti aduce nu stiu cate milioane, pe hartie, in 60 de zile, apoi in 30 de zile, apoi in nu stiu cate zile?!", a declarat Ionut Negoita pentru Gazeta Sporturilor.