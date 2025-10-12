Deși Dinamo a ajuns la un acord cu clubul italian pentru transferul său, jucătorul a ales să continue în Italia, la Sampdoria, în Serie B, o decizie care acum pare să-l coste scump.



În mercato-ul din vară, Dinamo a pus pe masă aproximativ 200.000 de euro, o sumă acceptată de AC Milan pentru fundașul român. Coubiș ar fi avut un rol important în angrenajul „câinilor”, fiind prima soluție de rezervă pentru stoperii Kennedy Boateng și Nikita Stoinov.



Cu toate acestea, apărătorul a spus „nu” ofertei din România și a semnat cu Sampdoria. Realitatea din Serie B s-a dovedit însă extrem de dură: Coubiș nu a jucat niciun minut pentru noua sa echipă. În primul meci nu a prins lotul, iar în următoarele partide a rămas blocat pe banca de rezerve.



Săndoi e necruțător: "A greșit foarte tare!"



Situația ingrată a fotbalistului a fost comentată de Emil Săndoi, fostul său selecționer de la naționala U21, care este convins că jucătorul a irosit o oportunitate uriașă. Săndoi crede că o venire la Dinamo i-ar fi relansat cariera și l-ar fi propulsat chiar și în atenția selecționerului Mircea Lucescu.



"Andrei Coubiș a dat cu piciorul la o altă mare șansă pentru el. Din punctul meu de vedere, Coubiș a greșit foarte tare că nu a ales Dinamo. Nu știu cum consideră el prima ligă din România, dar Dinamo în mod sigur îl făcea să prindă apoi un transfer în campionate mult mai puternice", a transmis Săndoi, pentru ProSport.



Fostul selecționer a adăugat că prezența în Superliga l-ar fi făcut o opțiune viabilă pentru echipa națională mare, mai ales în contextul accidentării lui Radu Drăgușin. "Acum el chiar îl putea ajuta și pe nea Mircea Lucescu la naționala mare. Dar asta e viața. Nimeni nu poate juca undeva cu forța, însă în viață e bine să îți alegi cu grijă și sfătuitorii", a încheiat Săndoi.

