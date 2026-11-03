NEWS ALERT Transferul carierei pentru Al-Hamlawi! „Real Madrid al Africii“ vine după starul Craiovei: „Prioritatea numărul 1“

Transferul carierei pentru Al-Hamlawi! „Real Madrid al Africii“ vine după starul Craiovei: „Prioritatea numărul 1“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Atacantul de 26 de ani a ajuns, încă o dată, pe lista formației care a încercat legitimarea sa și în perioada verii.

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Assad Al-Hamlawi
Din articol

Assad Al-Hamlawi (26 de ani) are șanse tot mai mari să părăsească Universitatea Craiova, în iarnă. Și nu doar temporar, pentru vacanță, ci implicat într-un transfer care prinde încă o dată.

La ora actuală, vârful de 1,88 de metri e printre cei mai mediatizați atacanți din fotbalul arab. Cifrele sale excelente – are 14 goluri în 12 apariții pentru club și pentru naționala Palestinei din septembrie încoace – l-au transformat într-un adevărat star, în Orientul Mijlociu și nu numai.

În acest context, presa arabă continuă speculațiile privind viitorul lui Al-Hamlawi. După ce s-a scris despre interesul lui Getafe (Spania), în poarta căreia palestinianul a înscris în Conference League, acum mai multe publicații din Egipt au dezvăluit că fotbalistul de 26 de ani e pe lista celui mai titrat club din „Țara Faraonilor“.

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Al-Ahly Cairo, clubul cu 12 trofee Champions League, vine după Al-Hamlawi

Potrivit jurnaliștilor Mohamed Abul-Enein și Ramadan Hassan, care semnează în două publicații diferite din Egipt, echipa care vine după vedeta Craiovei, în iarnă, e Al-Ahly Cairo. Vorbim despre cea mai puternică formație de pe plan local, Al-Ahly având un număr record de 45 de titluri și 39 de cupe! În Africa, Al-Ahly e comparat cu Real Madrid datorită faptului că a cucerit cele mai multe trofee Champions League din istoria competiției, 12 la număr.

Interesul celor de la Al-Ahly pentru Al-Hamlawi nu reprezintă o noutate. În vară, egiptenii au încercat aducerea atacantului, însă discuțiile s-au împotmolit, după ce Craiova a solicitat o sumă între 4 și 5 milioane de euro, potrivit surselor din Egipt. Acum însă, oficialii lui Al-Ahly vor relua discuțiile, la cererea expresă a antrenorului Hussein Ammouta.

„Al-Ahly vrea întărirea atacului, iar un fotbalist palestinian e candidatul principal“, e titlul articolului de astăzi, semnat de Ramadan Hassan. Într-un alt text, publicat de jurnalistul Mohamed Abul-Enein, subiectul e abordat cu următorul titlu: „Surpriză! Al-Ahly și-a propus să aducă un atacant străin, în iarnă“.

Mai departe, ambele articole explică de ce pista Al-Hamlawi a revenit în actualitate pentru Al-Ahly Cairo, după oprirea negocierilor cu Craiova, în vară.

„Având în vedere bilanțul foarte slab al cuplului Soufiane Benjdida - Monsef Bakrar, oficialii lui Al-Ahly l-au plasat pe Assad Al-Hamlawi în capul listei de achiziții pentru iarnă. Aducerea vârfului palestinian reprezintă prioritatea numărul 1 pentru Al-Ahly“, au notat jurnaliștii egipteni.

Aceștia au dezvăluit apoi că Al-Ahly, care a dezmințit luna trecută că l-ar mai vrea pe Al-Hamlawi, a fost nevoită să-și regândească strategia de transferuri pentru perioada iernii.

„Inițial, înțelegerea conducerii cu managerul Hussein Ammouta era ca, în mercato din ianuarie, să fie aduși doar doi jucători noi: un stoper și un mijlocaș defensiv. Dar având în vedere că, în primele opt etape din campionat, atacanții Benjdida și Bakrar au dat câte un gol, Al-Hamlawi a redevenit o țintă pentru club. Rămâne de văzut, dacă noua tentativă a celor de la Al-Ahly, de a-l legitima pe jucător, se va finaliza cu succes. Pentru că, în vară, suma cerută de clubul din România, de aproximativ 4 milioane de euro, a pus capăt negocierilor“, au notat egiptenii.

Al-Hamlawi, în vizorul unui club care atacă titlul, în Egipt

Assad Al-Hamlawi a fost adus la Craiova, în vara anului 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. De când joacă în Bănie, vârful palestinian are cifre excelente: 67 de meciuri, 27 de goluri și 5 pase de gol.

Dacă ar ajunge la Al-Ahly Cairo, Al-Hamlawi are pleca de la o pretendentă la titlu în România, Universitatea Craiova, la una în Egipt. După primele opt etape din campionatul acestei țări, Al-Ahly Cairo ocupă locul 2, având 20 de puncte. Liderul Pyramids are 24 de puncte.

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