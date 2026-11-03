Bernardo Brovarone, agent FIFA și susținător al formației viola, a pus sub semnul întrebării statutul de titular al internaționalului român.

Drăgușin a ajuns la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la Tottenham, pentru un sezon. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru mutarea temporară și au inclus în acord o opțiune de cumpărare de 18,5 milioane de euro, care se poate activa automat în anumite condiții.

Radu Drăgușin, criticat după prestațiile de la Fiorentina

Invitat la Toscana TV, Brovarone a vorbit despre problemele defensive ale echipei și despre evoluțiile fundașului român. Acesta consideră că Drăgușin nu a oferit până acum randamentul așteptat.

„Drăgușin este un jucător modest, cel puțin până acum. Este un favorit mai vechi al lui Paratici, care l-a luat peste tot. Este un jucător greoi, la fel ca Vieri. Brazilianul încă nu s-a integrat în fotbalul italian. Nu cred că este o problemă de pregătire fizică. Chiar și Thiago Silva a avut nevoie de șase luni. Este o lume diferită față de cea din care a venit. Drăgușin a făcut ceva incredibil la primul gol pe care l-am primit (n.r - în meciul cu Sassuolo)”, a declarat Bernardo Brovarone.

Fiorentina ocupă locul #16 în Serie A după 10 etape, cu opt puncte în cont. Trupa lui Drăgușin a bifat două victorii, două remize și șase înfrângeri. Pentru italieni urmează un duel tare pe teren propriu cu Juventus. Cele două formații se vor duela duminică, 8 noiembrie, nu mai devreme de ora 21:45.