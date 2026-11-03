În ultima perioadă, fostul mare internațional a fost surprins la mai multe meciuri din Superliga României din București, chiar dacă își continuă tratamentul. În această perioadă, Dan Petrescu nu a dus lipsă de oferte și a fost căutat de echipe din Asia și Europa. Recent, antrenorul a primit o ofertă din China, acolo unde a mai activat în cariera sa, dar a refuzat categoric, scrie Fanatik.ro.

Chiar dacă, cel mai probabil, propunerile venite pe adresa sa au fost tentante din punct de vedere financiar, Petrescu a transmis clar că vrea să se întoarcă în fotbal abia în vară, după ce își va încheia tratamentul.

„Nu ați auzit că eu până în vară nu am voie să antrenez? Doctorul mi-a zis că până în vară nu am voie, iar după, mai vedem, mi-a zis”, spunea recent Dan Petrescu.

Cariera de antrenor a lui Dan Petrescu

De-a lungul carierei sale, Dan Petrescu a stat pe banca tehnică a celor de la Sportul Studențesc, Rapid București, Wisla Krakow, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi SC, ASA Târgu Mureș, JS Suning, Al-Nasr, GZ Hengfeng, Kayserispor și CFR Cluj.

În cele trei mandate la CFR Cluj, Dan Petrescu și-a trecut în CV patru titluri de campion (17/18, 18/19, 19/20, 21/22) și o Cupă a României (24/25).

Prima dată a câștigat campionatul României în stagiunae 2008/09, moment în care o dirija pe Unirea Urziceni, echipă desființată în 2011.