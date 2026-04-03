Prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, ”roș-albii” au anunțat deja că au găsit un fundaș central care să se alăture echipei din sezonul următor. Evident, vor urma și alte transferuri, dar sunt șanse mari ca Dinamo să bifeze și câteva plecări importante în vară.

Reconstrucție la Dinamo? Cinci jucători își încheie contractele în vară

Câțiva jucători experimentați își vor încheia contractele în vară. Kennedy Boateng (29 de ani), titularul de pe postul de fundaș central, va pleca în mod sigur de la Dinamo la finele acestui sezon, iar la acest capitol mai sunt nume precum Eddy Gnahore (32 de ani), Jordan Ikoko (32 de ani), Georgi Milanov (34 de ani) sau Valentin Țicu (25 de ani), potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Ultimul a fost transferat în iarnă după ce și-a încheiat socotelile cu Petrolul și a fost adus pentru a-i face concurență pe post lui Raul Opruț. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în vară, dar există o opțiune de prelungire pentru trei sezoane, dacă cele două părți vor fi mulțumite de colaborare.

Boateng, Milanov și Gnahore sunt jucători care au contribuit decisiv la rezultatele echipei din ultimele două sezoane. Dacă bulgarul a evoluat mult mai puțin în acest sezon, Boateng și Gnahore au rămas titulari.

În primele două etape din play-off, echipa pregătită de Zeljko Kopic a înregistrat două rezultate negative și a rămas pe locul șase. Primul, cu Rapid în Giulești (2-3), iar al doilea cu Universitatea Craiova la București (0-1).

Dinamoviștii au făcut calculele pentru finalul de sezon: ”Nu e pierdut titlul”

Chiar dacă sunt la șapte lungimi în spatele liderului ”U” Cluj, ”câinii” încă mai speră la titlul. Alexandru Roșca, portarul din ”Ștefan cel Mare”, a explicat că obiectivul e ca Dinamo să nu mai piardă niciun meci până la finalul play-off-ului.

”Nu vrem să pierdem (n.r. cu FC Argeș), mergem doar la victorie. Vrem să câștigăm, să ne revenim și să nu mai pierdem niciun meci de acum încolo.

Calculele sunt să câștigăm toate meciurile până la finalul sezonului. S-a făcut ceva vâlvă cu titlul la Dinamo, chiar și noi ne gândeam la asta. Sincer, nu cred că e pierdut nici acum”, a spus Alexandru Roșca pentru Pro TV și Sport.ro.