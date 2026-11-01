Nuno Campos a tăiat de pe listă un titular din sezonul trecut la Dinamo! Pleacă liber în această iarnă

Goalkeeperul cotat la 300.000 de euro nu a bifat niciun minut în actualul sezon, pierzând lupta pentru titularizare după transferul din vară al lui Alaa Bellaarouch . Epassy a fost inclus în lot doar în prima rundă a campionatului, la eșecul cu Petrolul Ploiești (0-1), iar în partidele din Cupa României poarta a fost apărată de rezerva Alex Roșca .

Aflată pe primul loc în SuperLiga și cu șase puncte acumulate din tot atâtea posibile în grupele Cupei României, Dinamo pregătește primele modificări de lot. Potrivit Fanatik , despărțirea de portarul camerunez se va produce fără ca gruparea alb-roșie să emită pretenții financiare, deși înțelegerea acestuia expiră în vara anului 2027.

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Andrei Nicolescu a confirmat despărțirea de portarul camerunez

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a vorbit în urmă cu două săptămâni despre situația jucătorului și a lăsat să se înțeleagă că plecarea este iminentă. „Teoretic, ar trebui să plece, aşa ar trebui să se întâmple. O să vedem. Mai are contract până în vară, ar intra în ultimele şase luni”, a spus oficialul dinamovist pentru sursa citată.

În stagiunea precedentă, camerunezul a fost titularul postului și a strâns 32 de apariții în tricoul lui Dinamo. Ultima sa prezență pe teren a fost în barajul pierdut cu 1-2 în fața celor de la FCSB, rezultat în urma căruia echipa pregătită atunci de Zeljko Kopic a ratat prezența în Conference League.

Problemele medicale l-au ținut departe de gazon în prima parte a acestui sezon, Epassy fiind supus unei intervenții chirurgicale la meniscul genunchiului stâng în luna august. Deși s-a recuperat complet și este apt de joc în prezent, șansele ca el să mai prindă fie și banca de rezerve sub comanda lui Nuno Campos sunt minime.