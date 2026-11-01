Nuno Campos a tăiat de pe listă un titular din sezonul trecut la Dinamo! Pleacă liber în această iarnă

Nuno Campos a tăiat de pe listă un titular din sezonul trecut la Dinamo! Pleacă liber în această iarnă Fotbal intern
SPORT.RO
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Devis Epassy (33 de ani) se pregătește să o părăsească pe Dinamo în pauza de iarnă, după ce Nuno Campos i-a transmis că nu mai intră în planurile sale pentru restul stagiunii.

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Aflată pe primul loc în SuperLiga și cu șase puncte acumulate din tot atâtea posibile în grupele Cupei României, Dinamo pregătește primele modificări de lot. Potrivit Fanatik, despărțirea de portarul camerunez se va produce fără ca gruparea alb-roșie să emită pretenții financiare, deși înțelegerea acestuia expiră în vara anului 2027.

Goalkeeperul cotat la 300.000 de euro nu a bifat niciun minut în actualul sezon, pierzând lupta pentru titularizare după transferul din vară al lui Alaa Bellaarouch. Epassy a fost inclus în lot doar în prima rundă a campionatului, la eșecul cu Petrolul Ploiești (0-1), iar în partidele din Cupa României poarta a fost apărată de rezerva Alex Roșca.

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Andrei Nicolescu a confirmat despărțirea de portarul camerunez

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a vorbit în urmă cu două săptămâni despre situația jucătorului și a lăsat să se înțeleagă că plecarea este iminentă. „Teoretic, ar trebui să plece, aşa ar trebui să se întâmple. O să vedem. Mai are contract până în vară, ar intra în ultimele şase luni”, a spus oficialul dinamovist pentru sursa citată.

În stagiunea precedentă, camerunezul a fost titularul postului și a strâns 32 de apariții în tricoul lui Dinamo. Ultima sa prezență pe teren a fost în barajul pierdut cu 1-2 în fața celor de la FCSB, rezultat în urma căruia echipa pregătită atunci de Zeljko Kopic a ratat prezența în Conference League.

Problemele medicale l-au ținut departe de gazon în prima parte a acestui sezon, Epassy fiind supus unei intervenții chirurgicale la meniscul genunchiului stâng în luna august. Deși s-a recuperat complet și este apt de joc în prezent, șansele ca el să mai prindă fie și banca de rezerve sub comanda lui Nuno Campos sunt minime.

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