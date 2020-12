Dinamo risca sa ramana si fara Gane! Cat mai sta pe banca echipei! "E normal sa fac asta pentru jucatori si pentru suporteri"

Dinamo a castigat primul meci fara Cosmin Contra pe banca tehnica, scor 1-0 cu FC Arges.

Pe banca echipei din Stefan cel Mare, in locul lui Contra, a ramas Ionel Gane, de care directorul lui Dinamo, Alex Couto, s-a declarat multumit.

Neplatit de cateva luni, Gane a declarat ca a ramas la Dinamo, rugat fiind sa ajute echipa, insa a punctat ca nu va continua si in 2021 daca lucrurile nu se imbunatatesc.

Spaniolii promit de cateva luni ca "saptamana viitoare vin banii", insa acest lucru nu se confirma, iar clubul se afla intr-o situatie financiara dezastruoasa.

"Stau pana la finalul anului, cele trei etape care au mai ramas, apoi vedem ce se intampla. E normal sa procedez asa pentru jucatori si pentru suporterii acestei echipe.

Din respect pentru ei, voi ramane si la fel ar fi facut si Cosmin Contra, daca nu apareau probelemele de sanatate. Am stat langa el, nu vorbesc aiurea.

Ramane de vazut ce vor face si jucatorii pentru care termenele notificarilor expira", a declarat Ionel Gane.

In 2020, Dinamo mai are de disputat 3 meciuri in Liga 1, contra celor de la Poli Iasi, CFR Cluj si Academica Clinceni.