"Dinamo va avea probleme mari!" Verdict dur pentru clubul din Stefan cel Mare! "Statul are obligatia sa intervina! Se impune un control ANAF!"

Dinamo este intr-o situatie financiara extrem de delicata.

Avand in vedere ca echipa este aproape de colaps, oficialii clubului au fost chemati la discutii de catre premierul Romaniei, Ludovic Orban. Dupa intalnirea cu primul ministru, Florin Prunea a declarat ca singura solutie prin care echipa poate fi salvata tine de rezilierea contractelor.

"Prim-ministrul nu are cum sa intervina. Noi trebuie sa ne facem ordine in ograda proprie. Eu asa vad lucrurile. Nu stiu cine mai conduce clubul asta. Eu cred ca trebuie iesit cu suporterii, sa se faca un audit, dar asta e mult spus.

Trebuie sa vedem unde suntem din punct de vedere financiar. Am vazut ca pleaca antrenorii, jucatorii, deci trebuie procedat la rezilierea contractelor celor care nu vor sa ramana la Dinamo in conditiile in care se permite la momentul acesta. Nu este simplu, dar Dinamo va avea probleme mari daca, in cel mai scurt timp, nu va rezolva problemele de echipa.

Am inteles ca jucatorii au spus aproape toti ca nu vor nimic altceva decat sa li se dea actele ca sa plece. Pai, cum e posibil asa ceva? Ei sa vrea sa plece si sa nu aiba cu cine sa vorbeasca? Borja Valle are salariu de 30.000 de euro, deci economiseai mult. Imaginati-va ce se intampla daca se duce la FIFA", a declarat Prunea, potrivit Digi Sport.

Mai mult, fostul fotbalist a punctat faptul ca institutiile statului ar trebui sa intervina la Dinamo pentru a repara ceea ce au "stricat" spaniolii.

"Eu cred ca se impune un control ANAF la Dinamo in scurt timp. Cred ca e singura institutie care poate face ordine si curatenie in toate prostiile care au fost facute acolo in ultimii ani. Statul roman are obligatia sa intervina, pentru ca Dinamo este patrimoniu. Iar aici nu vorbim doar de dinamovisti. Dupa aceea, raman la parerea ca echipa trebuie sa se intoarca sub tutela Ministerului de Interne.

Fiecare ne-am spus un punct de vedere despre ceea ce se intampla acolo. Ministrul de Interne a luat act de cele spuse, dar el e foarte bine informat. Domnul Vela e singurul ministru de interne care a adus Dinamo acasa, pentru ca noi, in afara de Saftica, nu mai aveam nimic. Acum echipa mare face antrenamente cand vrea la Dinamo, centrul de copii si juniori e la Dinamo, deci e o schimbare fundamentala", a adaugat Florin Prunea.