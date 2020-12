"Nu stiu ce se va intampla cu mine dupa 20 decembrie!" Avertisment al lui Aleix Garcia pentru sefii de la Dinamo! "Nu jucam pentru ei, ci pentru suporteri"

Dinamo a castigat duelul cu FC Arges, scor 1-0, si a ajuns la 3 victorii in ultimele 3 partide disputate in Liga 1 si in Cupa Romaniei.

Situatia financiara a echipei este in continuare precara, iar fotbalistii au semne mari de intrebare cu privire la onestitatea investitorilor spanioli, care au promis in mai multe randuri ca trimit bani in conturile clubului, fara ca acestia sa ajunga.

Aleix Garcia a declarat ca el si coechipierii sai sunt extrem de afectati de ceea ce se intampla la Dinamo, mijlocasul recunoscand ca are de gand sa plece de la club in iarna daca Pablo Cortacero nu-si respecta promisiunile si nu le plateste salariile fotbalistilor.

"Toata saptamana a fost dificila pentru toata lumea. Unii jucatori au plecat, antrenorul Cosmin Contra a plecat de asemenea... situatia nu a fost dificila doar saptamana asta, toate aceste ultime luni au fost dificile. Noi stim ca trebuie sa continuam. Ni se spune ca totul se va rezolva in cateva zile. Noi vom continua sa luptam pana pe 20 decembrie, apoi vom vedea ce se intampla.

Am aratat pe teren ca suntem concentrati. Jucam pentru noi, nu pentru oamenii aceia. Jucam pentru suporteri si pentru club. Si vom continua sa luptam pentru fiecare punct pana pe 20 decembrie. Au fost foarte multe promisiuni nerespectate, dar noi nu putem face nimic. Nu depinde de noi. Trebuie sa ne facem treaba pentru cei care sunt in afara stadionului, pentru fani.

Rufo Collado tot timpul spune acelasi lucru. De exemplu, luni si marti, ca totul va fi ok, de dimineata, totul va fi ok, banii vor veni... dar stiu ca nu este vina lui. Totul pleaca de la presedinte, de la Cortacero. Stiu ca nu este vina lui, dar el este aici un mic sef, deci este si problema lui. Nu mai avem incredere in ce ne spun, pentru ca tot timpul spun acelasi lucru, dar mai avem un pic de incredere in ei, sa vedem ce se intampla in zilele urmatoare.

Daca totul va continua asa, nu stiu ce se va intampla cu mine. Eu sunt fericit aici, in Bucuresti, as vrea sa continui. Dar daca lucrurile merg in continuare asa, e greu sa mai raman fara bani. Avem si noi problemele noastre in Spania, avem familii, trebuie sa ne primim lefurile, pentru ca e important pentru toata lumea. Dar pana in ultima mea zi aici, voi munci din greu, asa cum am aratat-o pe teren. Voi munci pana in ultima zi", a declarat Aleix Garcia.