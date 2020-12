BREAKING NEWS | Inca un jucator a plecat de la Dinamo! "Prea multe inselaciuni, prea multe minciuni, prea multa suferinta!" Mesajul dur al fotbalistului

Dinamo a ajuns la 3 victorii in ultimele partide disputate in Liga 1 si in Cupa Romaniei.

Cu toate astea, situatia financiara a clubului nu s-a imbunatatit, iar fotbalistii s-au saturat de promisiunile nerespectate ale spaniolilor. Dupa meciul cu FC Arges, portarul Rene Roman si-a anuntat despartirea de Dinamo.

Goalkeeper-ul a postat un mesaj pe contul sau de Instagram, unde le-a adresat cuvinte dure sefilor din Stefan cel Mare.

"Azi se incheie experienta mea in Bucuresti. Scurta in timp, dar foarte lunga si intensa in experiente. Am ajuns acum trei luni, atras de un proiect ambitios, cu scopul de a juca in competitii europene, dar totul s-a diluat odata cu trecerea zilelor, cu promisiuni (una dupa alta) care nu s-au materializat niciodata. Zi după zi... Prea multe inselaciuni, prea multe minciuni, prea multe perioade de asteptare si prea multa suferinta cu oamenii care au lucrat in jurul meu.

Totul are o limita, plec de la Dinamo Bucuresti. Si, desi o fac fara resentimente fata de nimeni, sunt obligat sa explic ceva: directorul general al Dinamo a indraznit sa spuna intr-un interviu ca 'gruparea nu avea nevoie de spanioli, avea nevoie de profesionisti'. Imi voi permite sa spun un lucru: clubul nu are nevoie de nimic, mai degraba are destule.

Are o multime de manageri obraznici care se gandesc doar sa-si ascunda gestionarea necorespunzatoare si minciunile, distrugand cariera si munca oamenilor care si-au demonstrat profesionalismul de multi ani. Nu plec deloc fericit, dar sunt multumit ca am dat totul zilnic", a scris, printre altele, fotbalistul.

Prin despartirea de Dinamo, Rene Roman li se alatura lui Borja Valle si Isma Lopez, care au postat si ei mesaje dure dupa ce au decis sa plece de la club.