OFICIAL Plecare de la FCSB! A jucat în ”rușinea” din ultimul sezon

Plecare de la FCSB! A jucat în ”rușinea” din ultimul sezon Superliga
SPORT.RO
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Continuă mutările la echipa lui Becali.

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FCSBRaul AlecsandroaieMetalul BuzauGeani CretuValentin Robu
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Fundașul central Raul Alecsandroaie (18 ani) a fost împrumutat de FCSB la divizionara secundă Metalul Buzău.

Internaționalul de juniori a debutat oficial la prima echipă a lui FCSB în eșecul la scor cu UTA Arad din Cupa României, 0-3 în decembrie anul trecut.

Raul Alecsandroaie, împrumutat la Metalul Buzău

”✍Ne-am înţeles cu FCSB pentru împrumutul lui Raul Alecsandroaie. Acordul este pentru un sezon. Raul, internaţional de juniori, are 18 ani şi este fundaş.

🗣🎙Bine ai venit, Raul!

🔹Cât de important este pentru tine acest pas?

🔸Bine v-am găsit, buzoieni! Să îmbrac acest tricou al echipei Metalul este o oportunitate excelentă de a învăţa lucruri noi și de a căpăta cât mai multă experiență la nivel de seniori.

🔹Ce obiective ți-ai propus în tricoul Metalului pentru acest sezon?

🔸Obiectivul meu este să ajut echipa să obțină cele mai bune rezultate și să ne câștigăm locul in play-off. Pe plan personal, vreau să evoluez constant, să contribui cât mai mult.

🔹Care simți că este principala ta calitate?

🔸Sunt determinat. Încerc să mă autodepășesc la fiecare antrenament și meci.

🔹Care este fundașul din fotbalul mondial pe care îl urmărești?

🔸Idolul meu este Sergio Ramos, însa în ultima perioadă William Saliba mi-a atras foarte mult atenția prin stilul său de joc calm și implicarea sa în ambele faze.

🔹Dacă ai putea alege orice atacant de top din lume împotriva căruia să te testezi într-un duel unu-la-unu la antrenamente, cine ar fi acela?

🔸Kylian Mbappe este un atacant pe care aș vrea să-l întâlnesc într-un antrenament. Are tehnică şi viteză ieşite din comun. Ar fi interesant să îmi testez calităţile împotriva lui.

🔹Urmărești vreun campionat din Europa în mod deosebit?

🔸Da, urmăresc La Liga pentru organizarea defensivă, dar și pentru cum se dezvoltă atacurile. Cred că este un campionat din care ai multe de învățat, nu doar ca fundaș, ci ca jucător în general.

🔹Cum a început povestea ta în fotbal?

🔸A început în curtea școlii. Ulterior a devenit cea mai mare pasiune a mea și stilul meu de viață. Părinții mei au fost cei care m-au susținut întotdeauna și le sunt recunoscător pentru acest lucru.

🔹Cum arată programul tău într-o zi obișnuită, dincolo de antrenamente?

🔸 Încerc să-mi organizez timpul astfel încât fotbalul să rămână prioritatea, iar restul activităților să nu-mi afecteze pregătirea, dar totuși să mă bucur de timpul meu liber.

🔵⚪️

❗HAI, METALUL❗

💙🤍”, a postat Metalul Buzău.

Și fostul dinamovist Geani Crețu va juca la Metalul

Echipa din Liga 2 a anunțat ieri și transferul fostului dinamovist Geani Crețu:

”✍Geani Creţu întăreşte atacul Metalului Buzău. Înţelegerea este valabilă pe un an, cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon. 

În vârstă de 26 de ani, Geani Creţu a mai evoluat la Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, FC Argeş, CSM Alexandria şi Ceahlăul Piatra Neamț”.

Ce se întâmplă cu golgheterul Valentin Robu

Valentin Robu (23 de ani), atacantul celor de la Metalul Buzău, a fost la mare căutare în această perioadă, ținând cont de faptul că a avut cifre excelente în sezonul recent încheiat.

Dinamo l-a dorit pe atacantul de la Metalul Buzău, dar totul a picat din cauza pretențiilor financiare ale clubului de lângă Crâng. ”Pe fir” a intrat și Poli Timișoara, nou-promovata din Liga 2, care a făcut mai multe transferuri spectaculoase în această perioadă și își anunță serios candidatura pentru promovarea în Superliga României.

Din informațiile Sport.ro, bănățenii s-au înțeles cu jucătorul, dar nu au putut ajunge la un acord cu Metalul Buzău în privința sumei de transfer, astfel că mutarea a picat. 

Valentin Robu (23 de ani) a fost golgheter în sezonul precedent, cu 21 de reușite în campionat și Cupa României pentru Metalul Buzău, cifră la care se adaugă și opt assist-uri în 32 de partide. 

„Noi considerăm că acest jucător are calități și are valoare peste mulți atacanți din Liga 1 sau peste majoritatea care vin de afară.

Vedem și noi Liga 1 cu atacanți care au trei goluri într-un an, așa că mai bine folosim un român cu calități care e și mai ieftin și își dorește și mai mult să demonstreze”, spunea Valentin Stan, antrenorul de la Metalul Buzău, pentru Sport.ro.

Foto: Sebastian Tataru/SPORT PICTURES, Metalul Buzău

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