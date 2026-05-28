Atacantul Cristian Dumitru, cândva mare speranță a lui FCSB, s-a despărțit acum de divizionara secundă Metalul Buzău.

”Cu Dumitru aveam posibilitatea de prelungire, dar a cerut să îi dau voie să plece la altă echipă, să joace mai mult. Nu am activat clauza de prelungire”, a explicat la Campus Buzău antrenorul Valentin Stan care este situația cu extrema stângă în vârstă de 24 de ani.

Cristian Dumitru, mare speranță la FCSB

În 2018, Cristian Dumitru era cumpărat de FCSB, însă evoluțiile sub așteptări i-au făcut pe cei de la club să-l împrumute pe rând la Clinceni, FC Argeș sau Mioveni.

În 2023, FCSB l-a cedat pe mijlocașul de 21 de ani gratis la FC Voluntari, însă nu a reușit să se impună în echipa ilfovenilor, motiv pentru care oficialii clubului au luat decizia să se despartă de el.

Au urmat experiențele de la Buzău, mai întâi la Gloria (Liga 2 și Superliga), apoi la Metalul (Liga 2).

”Unul dintre ultimele produse de top ale fotbalului buzoian”, astfel îl prezenta Gloria pe Cristian Dumitru, poreclit ”Aguero”, în vara lui 2023, când extrema se întorcea acasă.