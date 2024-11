Totul despre ”călăul” Craiovei: interviu cu Vali Stan, antrenorul Metalului Buzău: ”Să creștem ca Făt-Frumos? Ar fi extraordinar”

Salut, Vali! Ce reprezintă Metalul pentru tine?

Salut. Trebuie să o luăm cu începutul. Practic, eu aici am început fotbalul. La vârsta de șapte ani. Am trecut prin toate grupele. Am ajuns la echipa mare la 14-15 ani. Am stat până la 16 ani, iar la 16 ani am plecat la Oțelul Galați. După care, în toată perioada mea de fotbalist profesionist, m-am întors la 33 de ani și de atunci am încercat să dezvoltăm clubul atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ.



Care este obiectivul Metalului la final de sezon?

Rezultatele Metalului au fost foarte bune în ultima lună. Important e ca la finalul anului rezultatele să fie foarte bune și nu doar pentru o perioadă. Dacă ne uităm la începutul campionatului, când noi nu aveam rezultate bune, aveau alții. Acum avem noi, schimbăm rolurile. Vreau să cred că putem să ducem acest ritm, cu jocuri bune. Și la final să fim noi surpriza plăcută a ligii secunde. Dacă ne clasăm pe loc de play-off e extraordinar. Poate pentru unii par mult aceste vorbe, dar avem dorință. Dacă nu, să fim pe o poziție cu un număr de puncte suficient de mare care să ne dea o siguranță pentru a rămâne în Liga 2.



La început a fost acest trac al promovării. Cum au scăpat jucătorii de frica eșalonului secund?

Noi am pus rezultatele negative de la începutul campionatului pe tracul multora. Și la Dumbrăvița prima etapă și cu Steaua noi am avut un joc spre foarte bun, dar din păcate nu am reușit să luăm puncte. Tocmai de aceea am considerat că jocul ne dă speranțe să vină și punctele mai târziu. A venit a treia etapă la Focșani, am reușit să facem același joc bun și să câștigăm. Din acel moment am început să prindem încredere și să acumulăm puncte. Am reușit să mai rezolvăm din probleme.

”Nici Craiova nu ne-a pus probleme”



Ce s-a întâmplat cu Universitatea Craiova?

Ce am arătat cu Universitatea Craiova încercăm să arătăm meci de meci. Noi mereu o să abordăm meciul curajos. Ne vom duce tot timpul cu pressing peste adversar. Vom încerca să determinăm adversarul să joace lung, fără construcție. Ne bucurăm că ne-a ieșit și cu Universitatea Craiova acest pressing. E mai greu să rupi construcția unei echipe din Liga 1 și mai ales una de valoarea ei. Am prins curajul necesar și am început să avem și mingea mai mult în posesie. A venit și progresia posesiei. Au venit ocaziile. Și golul. Ce ne-a determinat pe noi să încercăm marea cu degetul a fost și faptul că Universitatea Craiova nu a arătat un fotbal care să ne pună mari probleme.



Ce dezavantaj există că jucați pe teren sintetic?

Dezavantajul e că atunci când treci de pe sintetic pe iarbă, în primele 20-30 de minute se încarcă mai mult piciorul. Dar, să spunem că ne-am obișnuit. E mult mai moale pe un teren care e udat, în primul rând. Piciorul se înfige în sol și atunci, pentru noi, încărcăm mult mai repede masa musculară.

”Nu aveam resurse să rămânem în Liga 3”



Forțați o accedere în primul eșalon? Dacă nu acum, poate în sezonul viitor?

Departe. Ne dorim să creștem ca Făt-Frumos, ar fi extraordinar. Dar și această promovare în Liga 2 a venit după mulți ani de muncă. În fiecare an am pus câte un plus. Promovarea a venit după ce cu un an în urmă pierdusem un meci cu Ceahlăul în semifinale. Până atunci noi am încercat să dezvoltăm clubul atât pe această parte a echipei de seniori, cât și pe partea de juniori. Nu aveam multe premize de a ne dezvolta și de a rămâne în Liga 3, dar munca pe care au depus-o toți aici în club... Am avut ambiția și culoarul necesar să promovăm în Liga 2. Pentru Liga 1... Ne trebuie stadion și multe, multe altele. Deocamdată, încercăm să dăm totul în acest an.



Există vreo rivalitate cu Gloria Buzău?

Nu cred. Chiar dacă am stat puțin să mă gândesc. Gloria Buzău a fost întotdeauna prima echipă a Buzăului. E drept că acum în 2024 sunt alte generații care trăiesc cu ambele echipe, și cu Gloria și cu Metalul. Probabil, dacă noi vom ridica ștacheta, vom aduce un plus de suporteri lângă noi. Deocamdată, Gloria rămâne Gloria pentru orașul Buzău, indiferent dacă facem mai mult sau mai puțin bine decât ei.