VIDEO Ștefan Radu a transmis un mesaj pentru o echipă din România: ”Sunt alături de voi, băieți”

Ștefan Radu a transmis un mesaj pentru o echipă din România: ”Sunt alături de voi, băieți” Fotbal intern
SPORT.RO
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Retras din activitate de trei ani, Ștefan Radu (39 de ani), fostul fundaș de la Dinamo și Lazio, stă departe de lumina reflectoarelor.

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Petrolul BercaLazioStefan Radu
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O prezență discretă în spațiul public, atât acum cât și în perioada în care activa ca fotbalist, Ștefan Radu este nelipsit de la meciurile lui Lazio de acasă și din deplasare, fiind stabilit la Roma, dar urmărește atent și tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Ștefan Radu, mesaj de susținere pentru Petrolul Berca

Petrolul Berca, echipă din Liga 4, care va juca barajul de promovare în Liga 3 sâmbătă, 20 iunie, împotriva celor de la Pescărușul Sarichioi, a publicat un mesaj din partea lui Ștefan Radu pe rețelele de socializare.

Legenda lui Lazio le ține pumnii băieților lui Ionuț Damir în cursa pentru promovarea în eșalonul superior.

„Sunt alături de voi, băieți! Multă baftă! Forza Petrolul Berca! Damir, te îmbrățișăm și îți dorim multă baftă. Sănătate multă!”, a spus Radu.

Recordurile lui Ștefan Radu la Lazio 

Ajuns de la Dinamo, cu care a câștigat titlul în 2007, la Lazio în ianuarie 2008, Ștefan Radu a devenit ”Boss” la clubul italian: românul este fotbalistul cu cele mai multe meciuri la Lazio (426) și cu cele mai multe apariții în Serie A pentru ”Biancocelesti” (348).

În plus, fundașul a strâns și 6 trofee pe ”Stadio Olimpico”: 3 Cupe ale Italiei (2009, 2013, 2019) și 3 Supercupe (2009, 2017, 2019).

În ultimul sezon ca fotbalist, veteranul care a renunțat la naționala României încă de acum un deceniu a fost folosit în doar trei meciuri: două în Europa League și unul în Serie A.

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