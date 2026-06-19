O prezență discretă în spațiul public, atât acum cât și în perioada în care activa ca fotbalist, Ștefan Radu este nelipsit de la meciurile lui Lazio de acasă și din deplasare, fiind stabilit la Roma, dar urmărește atent și tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Ștefan Radu, mesaj de susținere pentru Petrolul Berca

Petrolul Berca, echipă din Liga 4, care va juca barajul de promovare în Liga 3 sâmbătă, 20 iunie, împotriva celor de la Pescărușul Sarichioi, a publicat un mesaj din partea lui Ștefan Radu pe rețelele de socializare.

Legenda lui Lazio le ține pumnii băieților lui Ionuț Damir în cursa pentru promovarea în eșalonul superior.

„Sunt alături de voi, băieți! Multă baftă! Forza Petrolul Berca! Damir, te îmbrățișăm și îți dorim multă baftă. Sănătate multă!”, a spus Radu.