Dinamo l-a dorit pe atacantul de la Metalul Buzău, dar totul a picat din cauza pretențiilor financiare ale clubului de lângă Crâng. ”Pe fir” a intrat și Poli Timișoara, nou-promovata din Liga 2, care a făcut mai multe transferuri spectaculoase în această perioadă și își anunță serios candidatura pentru promovarea în Superliga României.

Transferul lui Vali Robu la Timișoara a picat!

Din informațiile Sport.ro, bănățenii s-au înțeles cu jucătorul, dar nu au putut ajunge la un acord cu Metalul Buzău în privința sumei de transfer, astfel că mutarea a picat.

Valentin Robu (23 de ani) a fost golgheter în sezonul precedent, cu 21 de reușite în campionat și Cupa României pentru Metalul Buzău, cifră la care se adaugă și opt assist-uri în 32 de partide.

„Noi considerăm că acest jucător are calități și are valoare peste mulți atacanți din Liga 1 sau peste majoritatea care vin de afară.

Vedem și noi Liga 1 cu atacanți care au trei goluri într-un an, așa că mai bine folosim un român cu calități care e și mai ieftin și își dorește și mai mult să demonstreze”, spunea Valentin Stan, antrenorul de la Metalul Buzău, pentru Sport.ro.

Poli Timișoara, show pe piața transferurilor

Politehnica Timișoara a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, marți, 23 iunie, jucătorii transferați în pauza competițională, precum și proiectele clubului pe termen scurt și mediu.

Până acum, pentru sezonul 2026-27 al Ligii 2, la Poli Timișoara au sosit: Luca Ungureanu (portar, 18 ani, ex-Timișul Șag), Andras Huszti, Sebastian Itu, Ştefan Ştefanovici, Andrei Artean, Ovidiu Popescu, Mihai Dolghi, Dan Ştefan Spătaru, Mihai Bonţ, Aurelian Chiţu și Stephan Drăghici.

„Ce urmează e mereu cel mai important. Din punctul meu de vedere plecăm favoriți. Obiectivul meu personal e să promovăm în prima ligă. Sunt foarte mulțumit de campania de transferuri. La ce jucători au venit e normal. Cred că s-a făcut o campanie care de foarte mulţi ani la Poli Timișoara nu s-a mai făcut”, a spus Dan Alexa.