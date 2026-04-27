Invitat la Poveștile Sport.ro, fostul fundaș Constantin Dima a dezvăluit că nu regretă nici acum decizia de a refuza oferta venită de la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali.

Costi Dima l-a refuzat pe Gigi Becali: „Nu regret”

Totul s-a întâmplat în 2020, într-un moment complicat pentru FCSB, când lotul era afectat serios de cazuri de COVID-19.

Conducerea clubului a încercat atunci să aducă jucători pe repede înainte, inclusiv pe Dima, legitimat la acel moment la Astra Giurgiu.

Fundașul, care avea doar 21 de ani, a fost dorit inclusiv pentru meciul cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League. Mutarea nu s-a concretizat însă, motivul fiind chiar refuzul jucătorului.

„(n.r. de ce nu ai ajuns la FCSB?) Nu mi-am dorit la momentul respectiv să merg, asta a fost decizia mea. Nu știu de cine am fost dorit, chiar nu știu să vă spun nimic, dar nu regret că nu m-am dus”, a declarat fostul dinamovist, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Deși părea un jucător de perspectivă, Dima s-a retras din fotbal la doar 25 de ani, în 2024, după ultima experiență la Concordia Chiajna.

În cariera sa, a adunat 68 de meciuri în Liga 1 și a trecut pe la mai multe echipe, printre care Astra, Chindia, UTA Arad sau Sepsi.