Ronaldo, rezerva la Juve sau nici nu o sa prinda lotul! Anuntul lui Allegri pentru fanii lui Juventus

La 33 de ani, Cristiano Ronaldo nu va prinde toate meciurile lui Juventus din acest sezon. Antrenorul Massimiliano Allegri spune ca va gestiona situatia lui Ronaldo asa cum a facut-o si Zidane sezonul trecut la Real Madrid.

Ronaldo va fi menajat in unele meciuri de campionat sau cupa, pentru a fi in forma maxima la derby-uri sau la bataliile din Champions League.

"Uneori, il veti vedea pe banca, alteori va juca doar 30 de minute."

"Asta pentru ca vom avea multe meciuri si va trebui sa il odihnim, asa cum s-a intamplat si la Real Madrid sezonul trecut, cand situatia a fost gestionata foarte bine."

"Acum va juca, vom decide pe parcurs cand vor veni aceste momente de odihna."

"Nu ne putem face planuri de acum, lucurile se pot schimba", a spus Allegri la conferinta de presa dinaintea meciului cu Lazio.

Juventus - Lazio se joaca in aceasta seara, de la ora 19:00.

