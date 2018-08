"Ma simt din nou puternica. Sunt un numar 1 adevarat!" Ce a spus Simona Halep inainte de primul meci de la US Open

Simona Halep o intalneste pe Kaia Kanepi in turul 1 la US Open, luni, de la ora 18:00.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep a fost prezenta la Media Day la US Open! Romanca din fruntea ierarhiei mondiale a fost foarte relaxata si le-a raspuns jurnalistilor cu zambetul pe buze.

"Bineinteles, a fost o vara dificila, dar a fost una buna. Nu iau decat lucrurile pozitive. Am avut multe meciuri, meciuri bune. Am fost obosita un pic la final. Am avut cateva zile dificile dupa finala de la Cincinnati, dar acum sunt recuperata. Ma simt din nou puternica. Cand am meciuri, ma simt mai increzatoare. Fara meciuri, nu simt acea siguranta, chiar daca ma antrenez mult, asa ca sunt intr-o buna pozitie", a spus romanca.

Un numar 1 adevarat



Simona a declarat ca dupa ce a cucerit primul titlu de Grand Slam a devenit mult mai relaxata si mai increzatoare. "S-a schimbat ceva inauntrul meu. Sunt mult mai relaxata. Ma simt recunoscatoare pentru tot ce am realizat. Acestea doua erau visurile mele, sa fiu numarul 1 mondial si sa castig un Grand Slam. Am spus intotdeauna ca fara un Grand Slam nu esti un adevarat numar 1. Dupa French Open, am inceput sa cred ca sunt un adevarat numar 1. Cred ca ma face mai increzatoare, mai relaxata. Am dorinte diferite acum, cand sunt pe teren. Ma bucur mai mult. Nu simt niciun fel de presiune pentru ca imi place sa fiu in aceasta pozitie. Cel mai bun lucru este ca sunt aici", a mai spus Halep.

Simona a spus ca este foarte incantata cand intra pe teren si este anuntata drept lider mondial si castigatoare a turneului de la Roland Garros. Acest aspect ii ofera un plus de incredere inaintea fiecarui meci.

"Cand il aud pe cel care prezinta jucatoarele este foarte special si foarte frumos. Publicul este intotdeauna bucuros. Consider asta ca fiind poate cel mai bun lucru din cariera, cel mai mare sentiment pe care l-am avut vreodata. Pot sa spun ca m-am obisnuit, am cateva luni acolo (n.r. – pe locul 1 WTA). Dar cand incepi meciul, uiti ca esti numarul 1 si ca ai toate acele titluri. Ai doar o lupta in fata ta si trebuie sa lupti, ceea ce fac", a concluzionat sportiva noastra.

Halep - Kanepi, luni, ora 18:00



Simona isi incepe aventura la US Open impotriva estoniencei Kaia Kanepi. Constanteanca spune ca nu poate fi mai rau de cum a fost anul trecut, cand a fost eliminata in primul tur de catre Maria Sharapova. "Am pierdut in primul tur, asa ca nu poate fi mai rau de atat. Ma simt increzatoare, stiu ca am jocul sa o inving, dar este foarte periculoasa. Vreau doar sa fiu pregatita pentru meci si sa dau totul. Darren mi-a spus ca este o parte dificila de tablou. Cred ca e suficient", a mai spus Halep.

Liderul mondial din WTA, principala favorita la castigarea US Open 2018, isi va incepe campania de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam luni, in prima zi de concurs, importiva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi. Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.