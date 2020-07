Dinamo, lovita din toate partile! Un fotbalist al 'cainilor' e ademenit de o echipa din playoff: "Ii fac oferta in direct, acum!"

Dinamo se zbate din toate incheieturile. "Cainii" se lupta la retrogradare in playout, iar astazi au fost depistati 6 fotbalisti infectati cu noul coronavirus.

Situatia la Dinamo devine din ce in ce mai critica. Instalat pe banca lui Dinamo, Multescu isi amana debutul din cauza ultimei vesti primite. Sase fotbalisti din lotul 'cainilor' au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus si partida din aceasta seara cu Chindia a fost amanata.

Valeriu Iftime empatizeaza cu situatia din Stefan cel Mare, insa vrea sa le mai dea inca o lovitura: a facut oferta pentru Fabbrini in direct!

"La Dinamo pare un blestem dupa parerea mea. Toate merg impotriva. De la un club atat de iubit, toate lucrurile sa fie impotriva lor in fiecare zi. Mereu apare ceva sa ii incurce. De la vanzare, la transferuri, la antrenament.

Fabbrini are in continuare oferta de la mine. Ii fac oferta in direct, acum, daca vrea sa se relanseze! Nu stiu daca l-a stricat Dinamo, dar el e un fotbalist senzational pentru campionatul nostru. Trebuie sa inteleaga care sunt salariile la noi in Romania. Totul tine de cat de bine negociezi cu clubul, sa inteleaga cat poate clubul sa ofere in functie de valoarea jucatorului", a declarat Valeriu Iftime la Digi Sport.

Fabbrini (29 de ani) a mai evoluat in tricoul lui Botosani in perioada 2018 - 2019. Mijlocasul italian are un singur gol si doua pase decisive, in cele 30 de meciuri jucate pentru Dinamo in acest sezon.