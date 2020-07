FOTO | Mircea Lucescu a vizitat ieri cantonamentul lui Dinamo! Il Luce neaga contactul cu jucatorii: "Ma voi testa!"

Mircea Lucescu a vrut sa ii incurajeze pe oamenii lui Multescu inaintea restantei cu Chindia, insa astazi a aflat ca s-a expus coronavirusului!

Legendar pentru Dinamo, antrenorul care va implini la finalul lunii 75 de ani, a vizitat ieri echipa in cantonament, la initiativa fanilor din programul DDB. Informatia a fost confirmata si de catre Gigi Multescu, care a declarat ca Il Luce a mers in cantonament pentru a-i incuraja pe jucatori in lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Din pacate pentru Dinamo si pentru Il Luce, astazi a cazut ca un traznet vestea ca sase dintre fotbalistii din Stefan cel Mare sunt infectati cu noul coronavirus!

Lucescu a comentat informatia pentru ziare.com si a anuntat ca se va testa, desi se simte bine: "Nu am intrat in contact cu jucatorii. Nu stiu cum a aparut ca am fost acolo. Eu ma simt bine, nu am nici un fel de simptome. O sa ma duc sa-mi fac si eu testul COVID, sa fiu sigur".

Dinamo ar fi trebuit sa joace astazi contra celor de la Chindia Targoviste, incepand cu ora 19:00, insa partida a fost amanata pentru o data ulterioara.