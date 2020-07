'Smurdul', NEPUTINCIOS in fata coronavirusului! Multescu arunca prosopul: "Fata de un asemenea adversar nu pot sa fac nimic!" Care sunt solutiile antrenorului

Gheorghe Multescu, instalat recent pe banca lui Dinamo, nu a apucat inca sa debuteze. Antrenorul 'cainilor' este extrem de dezamagit de cele intamplate si se teme ca in situatia de fata echipa nu mai poate fi salvata de la retrogradare.

Poreclit 'Smurdul', Multescu spune ca de data asta este neputincios in fata virusului si nu mai poate face nimic ca sa schimbe situatia:

"Smurdul chiar nu mai poate sa faca fata la asemenea provocari. Asta e un nume pentru fotbal, dar fata de un adversar, imbatabil in unele situatii, nu poate sa faca nimic.

Noi speram ca jucatorii sa iasa negativi la urmatoarea testare, sa vedem ranitii si tot ce avem, sa adunam si sa vedem ce putem sa scoatem mai bun. O formula care sa poata fi competitiva. Jucatorii stau cinci zile, e clar ca isi pierd pregatirea. Am apucat sa fac doua antrenamente, au avut o participare exceleneta. Au fost foarte vioi, dinamici, mi-au placut foarte mult. Ne faceam sperante, iluzii.

Online ce poti sa faci in 4-5 zile, sa pastrezi asa un nivel de efort...

O sa iau si lista de jucatori de la juniori si sa vedem. Avem in pregatire cu noi vreo 2-3, care au mai cochetat cu prima echipa si sa vedem ce putem sa gasim. Mai mult de atat nu se poate.

O sa ma gandesc foarte mult la capacitatea mea fizica. Sa mai continui asa, in conditiile in care nu putem alinia o echipa competitiva... E foarte greu sa mai sper la foarte mult. Eu intotdeauna am fost foarte preocupat sa repar lucrurile", a declarat Gheorghe Multescu la Digi Sport.