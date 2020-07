Panica in fotbalul romanesc! Ministrul Stroe, semnal de ALARMA dupa cazurile de la Dinamo: "Cantonamente cu izolare!"

Noile cazuri de coronavirus de la Dinamo au pus pe jar lumea fotbalului din Romania.

Dupa ce in lotul lui Dinamo au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus nu mai putin de sase fotbalisti, se discuta tot mai intens despre riscul ca actualul sezon al Ligii 1 sa nu poata fi incheiat. Nu doar la Dinamo au fost probleme, ci s-au depistat cazuri si la FC Botosani, dar si in Liga 2, la Petrolul Ploiesti si Campionii FC Arges! De asemenea, au existat si cazuri de arbitri afectati de virus, iar pe fondul cresterii numarului total de cazuri din tara exista posibilitatea sa apara noi probleme.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a oferit cateva indicatii cluburilor din Liga 1 in asa fel incat sa se incerce finalizarea cu bine a actualului sezon competitional.

"As recomanda cluburilor, daca vor sa termine aceasta competitie intr-un mod foarte sigur, sa se gandeasca la posibilitatea revenirii in cantonament cu izolare. Mai sunt foarte putine meciuri si poate ar fi o masura in plus ca sa putem sa ducem aceasta competitie la capat. Imi doresc ca toate competitiile sa se termine pe teren si mi-as dori sa incerce sa se protejeze pe aceasta faza finala ca sa aducem acest numar de cazuri catre zero", a declarat Ionut Stroe la Digisport.

Afirmatiile lui Stroe au fost comentate si de Justin Stefan, secretarul general al LPF:

"E clar ca vom transmite si noi. Vom prelua mesajul lui Ionut Stroe si vom transmite tuturor cluburilor sa incerce sa gaseasca solutii in aceasta perioada pentru a sta in izolare sau in cantonament pentru a putea termina competitia in conditii bune, mai ales ca la play-off este si acel termen limita de 3 august", a spus Justin Stefan pentru aceeasi sursa.

Din play-off-ul Ligii 1 au mai ramas de disputat trei etape, in vreme ce play-out-ul s-ar putea extinde pana la data de 12 august!