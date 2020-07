Prima reactie a lui Multescu dupa ce sase jucatori de la Dinamo au fost testati POZITIV: "O lipsa de respectare a regulilor!"

Nici nu a fost numit bine in functia de antrenor pricipal ca Gigi Multescu s-a lovit deja de prima problema de la club.

Dinamo merge din rau in si mai rau dupa ce sase jucatori au fost testati pozitiv de coronavirus, iar meciul din aceasta seara cu Chindia a fost amanat. In functie de evolutia jucatorilor si de rezultatele testelor refacute, oficialii Ligii vor putea cauta o solutie in ceea ce priveste reprogramarea partidelor.

In cazul in care pierde mai mult de doua meciuri, sansele ca Dinamo sa mai poata juca sunt minime, iar clubul, aflat pe loc de retrogradare risca sa nu mai poata disputa restul meciurilor si sa ajunga in Liga 2.

Proaspat numit ca antrneor al lui Dinamo, Gigi Multescu a vorbit despre situatia dificila de la club si despre vestea infectarii celor 6 jucatori.

"Nu pot sa spun mare lucru pentru ca nu stapanesc toate datele. Din punct de vedere fotbalistic, e o lovitura grea. Abia aduseseram echipa la un nivel cat de cat bun, fusese o atmosfera buna de munca la antrenamente. I-am simtit foarte bine pe jucatori in ultimele doua zile.

Din pacate, o lipsa de respectare a regulilor a facut ca acesti jucatori sa fie depistati pozitiv. Undeva s-a facut o greseala, a fost o slabiciune care a permis ca ei sa fie infectati. Asteptam sa vedem ce se hotaraste. In primul rand, vom merge la izolare", a declarat Multescu conform Gazetei Sporturilor.