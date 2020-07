BREAKING NEWS! LPF extinde finalul sezonului din playout dupa cazurile de Covid-19 de la Dinamo! Care sunt noile date 

Cazurile de coronavirus de la Dinamo au dat peste cap programul de desfasurare a meciurilor.

Liga Profesionista de Fotbal este obligata sa recalculeze programul astfel incat Dinamo sa poata duce la bun sfarsit sezonul pe teren, chiar daca urmatoarele meciuri vor fi amanate.

Conform surselor www.sport.ro, oficialii Ligii au decis sa extinda sezonul pana pe 12 august, iar barajul ar urma sa se dispute pe 15-18 august.

Problema ar fi in cazul startul noului sezon, care a fost programat pe 22 august. In cazul asta, cluburile ar putea avea mari probleme cu stranierii care ar fi obligati sa ramana in tara. In cazul in care parasesc tara, la revenire ar fi obligati sa stea in carantina si ar pierde cel mai probabil startul sezonului 2020/2021.