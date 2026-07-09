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Bogdan Costicea, fostul scouter-șef al academiei de la FCSB, a dezvăluit că Gigi Becali a avut o ofertă foarte avantajoasă pentru Octavian Popescu (23 de ani), când extrema stânga avea 17 ani.

Octavian Popescu putea fi transferat de Benfica Lisabona de la FCSB

Costicea a susținut că Benfica Lisabona, dublă câștigătoare a Ligii Campionilor, a oferit „o sumă imensă” pentru Popescu, la care se puteau adăuga procente dintr-un viitor transfer.

Mutarea nu s-a concretizat însă. În perioada respectivă, Tavi Popescu avea la FCSB o clauză de reziliere în valoare de 50.000.000 de euro.

Bogdan Costicea: „Benfica a oferit o sumă imensă și procente pentru Tavi Popescu”

„Pe Tavi Popescu nu l-a cumpărat nimeni din cauza cerințelor clubului. Eu, personal, l-am adus în România pe Diogo Gama. Am luat masa cu el și cu o persoană foarte apropiată de Gigi Becali la momentul respectiv.

Venise să îl ia pe Florinel Coman. Încă o dată, a venit să îl ia pe Tavi Popescu. Nu știu ce oferte s-au făcut sau ce discuții au fost, știu doar că Benfica a oferit o sumă imensă și procente pentru Tavi Popescu. Și nu s-a concretizat.

(n.r. – ar fi fost o șansă imensă pentru el) Păi, una este să te ia Benfica la 17 ani și să te formeze și alta este să te formeze Toni Petrea la 17 ani”, a declarat Bogdan Costicea, potrivit iamsport.ro.

Tavi Popescu dă semnale de revenire

După câteva sezoane modeste, cariera lui Octavian Popescu pare să se afle într-o perioadă ascendentă.

Extrema stângă a marcat golul decisiv în FCSB - FC Botoșani 4-3, primul meci de baraj din sezonul trecut pentru turul II preliminar din Conference League.

De asemenea, ieri, Tavi Popescu a înscris singurul gol din amicalul câștigat de FCSB contra echipei pregătite de Cosmin Olăroiu, Al-Jazira, printr-o execuție spectaculoasă.