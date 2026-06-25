Martin Pascual (26 de ani), fundașul spaniol care a evoluat în sezonul precedent în Segunda Division, la CD Mirandes, este noul jucător al celor de la Dinamo.

Ibericul a ajuns în cantonamentul echipei lui Nuno Campos din Polonia în cursul zilei de miercuri, iar joi a venit și anunțul oficial al transferului. Pascual merge la Dinamo din postura de jucător liber de contract.

Înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe doi ani, până în 2028, cu opțiune de prelungire din partea lui Dinamo, dacă clubul va fi mulțumit de spaniol.

Martin Pascual e noul jucător al lui Dinamo

„Bine ai venit, Martín Pascual!

Fundașul central spaniol în vârstă de 26 de ani sosește din postura de jucător liber de contract!

Crescut la academia celor de la Rayo Vallecano, Martín a trecut pe la toate grupele de juniori și până la nivelul primei echipe.

De-a lungul carierei sale, a evoluat pentru echipele secunde ale celor de la Villarreal și Atlético Madrid.

La nivelul ligii secunde spaniole, Martín a evoluat pentru UD Ibiza și CD Mirandés, timp în care a adunat 72 de meciuri și a oferit două pase decisive.

Înțelegerea dintre club și Martín Pascual se întinde pe o perioadă de două sezoane, până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon!

Bine ai venit, Martín! Îți dorim mult succes în tricoul lui Dinamo și cât mai multe realizări!”, a transmis Dinamo