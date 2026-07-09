GALERIE FOTO Dacă nu Djokovic, cine să își permită? Sârbul nu i-a menajat pe oficialii Wimbledon în meciul în care a rescris istoria turneului

Dacă nu Djokovic, cine să își permită? Sârbul nu i-a menajat pe oficialii Wimbledon în meciul în care a rescris istoria turneului Tenis
Marcu Czentye
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Nu s-a purtat cu mănuși cu ei: Novak Djokovic, furios pe organizatorii turneului de la Wimbledon.

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Din articol

În mod constant o prezență intensă pe terenul de tenis, Novak Djokovic își inhibă trăirile puțin spre deloc, în timpul partidelor oficiale.

Deși turneul de la Wimbledon vinde, an de an, imaginea eleganței și a bogăției, 'Nole' își urmărește interesul sportiv, indiferent de circumstanțe.

Novak Djokovic nu se teme să îi critice frontal pe organizatorii turneului de la Wimbledon

Nederanjat de context, Djokovic s-a angajat într-o discuție conflictuală cu oficialii turneului de la Wimbledon, în timpul celui mai lung sfert de finală jucat vreodată în competiția de mare șlem de pe iarba londoneză.

Tenismenul din Belgrad i-a criticat pe organizatorii întrecerii de mare șlem pentru decizia de a închide acoperișul, după finalizarea primelor două seturi ale partidei sale cu Felix Auger-Aliassime, din faza ultimilor opt jucători.

Organizatorii au luat hotărârea de a închide acoperișul asupra Terenului Central la ora 19:40, ora locală, când mai erau 90 de minute de lumină care puteau fi folosite pentru a nu schimba în mod semnificativ condițiile de joc.

Cu acoperișul tras, viteza jocului a crescut, iar mingile servite cu viteze năprasnice au devenit și mai eficiente. Degeaba însă pentru Felix Auger-Aliassime, învins, după 5 ore și 15 minute, scor 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4).

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 06
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Djokovic, nemilos față de supervizorul turneului de la Wimbledon: „Nu aveți habar care e regula.”

„În cealaltă zi nu ați vrut să închideți acoperișul înainte de ora 20:30. Acum vreți să-l închideți. Nu puteți să așteptați până la 20:30? Este 19:40. Mai putem juca încă un set în aer liber. Acesta este un turneu în aer liber,” s-a plâns Djokovic în fața supervizorului turneului.

Acesta din urmă a replicat menționându-l pe Jannik Sinner. „Jannik, nu îmi pasă de ce se întâmplă în meciurile lui. Vorbesc despre meciul nostru acum,” a replicat Djokovic, care a acuzat oficialii turneului de lipsă de cursivitate, în decizii.

„Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu vă țineți de ele. Nu aveți habar care e regula,” a punctat Djokovic, acid, în continuarea dialogului.

În ciuda lamentărilor jucătorului sârb, oficialii Wimbledon au dus la capăt decizia tragerii acoperișului, însă Novak Djokovic a obținut victoria, calificându-se în semifinalele întrecerii pentru a cincisprezecea oară în carieră.

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