În mod constant o prezență intensă pe terenul de tenis, Novak Djokovic își inhibă trăirile puțin spre deloc, în timpul partidelor oficiale.

Deși turneul de la Wimbledon vinde, an de an, imaginea eleganței și a bogăției, 'Nole' își urmărește interesul sportiv, indiferent de circumstanțe.

Novak Djokovic nu se teme să îi critice frontal pe organizatorii turneului de la Wimbledon

Nederanjat de context, Djokovic s-a angajat într-o discuție conflictuală cu oficialii turneului de la Wimbledon, în timpul celui mai lung sfert de finală jucat vreodată în competiția de mare șlem de pe iarba londoneză.

Tenismenul din Belgrad i-a criticat pe organizatorii întrecerii de mare șlem pentru decizia de a închide acoperișul, după finalizarea primelor două seturi ale partidei sale cu Felix Auger-Aliassime, din faza ultimilor opt jucători.

Organizatorii au luat hotărârea de a închide acoperișul asupra Terenului Central la ora 19:40, ora locală, când mai erau 90 de minute de lumină care puteau fi folosite pentru a nu schimba în mod semnificativ condițiile de joc.

Cu acoperișul tras, viteza jocului a crescut, iar mingile servite cu viteze năprasnice au devenit și mai eficiente. Degeaba însă pentru Felix Auger-Aliassime, învins, după 5 ore și 15 minute, scor 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4).