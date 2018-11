DINAMO - FCSB | Cornel Dinu ii face praf pe jucatorii lui Rednic: "Cand ai fost fotbalist si vezi asa ceva...unii si-au gresit meseria!" Singurii remarcati sunt de la FCSB

Si returul dintre cele doua mari rivale s-a terminat la fel. Cu o remiza. Singura diferenta: in etapa a doua au fost mai multe goluri. S-a terminat 3-3 atunci.

Dinamo a avut o sansa buna de a castiga. A intrat la pauza cu avantaj de un gol, iar repriza a doua a jucat-o aproape integral cu un om in plus dupa eliminarea lui Gnohere.

S-a terminat totusi egal, iar Cornel Dinu da vina pe lipsa de valoare a jucatorilor care compun lotul lui Rednic.

"A fost un meci chinuitor. Cand ai fost jucator de fotbal si vezi un asemenea chin... Sunt jucatori la Dinamo care nu stiu sa centreze. Si-au gresit meseria. Nu poti sa concepi ca din minutul 52 sa joci cu om in plus si sa nu se vada. Steaua are o calitate in plus. Mircea Rednic ar trebui sa inceapa schimbarile de la mijlocasi. Atata timp cat Gomelt sau Cooper nu pot da o pasa pe jucatorii laterali, nu poti avea pretentii. Poate va reusi sa aiba niste trasee de joc, dar e o situatie foarte grea. S-ar putea ca Rednic sa intre in play-off, dar are in continuare meciuri dificile", a declarat Dinu la GSPLive.

Fostul mare jucator din "Stefan cel Mare" a avut si cativa remarcati. Din echipa lui Dica: "Cat de cat au confirmat de la Steaua jucatori precum Teixeira si Tanase. De la Dinamo nu pot spune ca mi-a placut cineva. Sorescu cred ca a fost o alegere reusita, dar ceilalti se chinuie rau de tot".