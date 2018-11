DINAMO - FCSB 1-1 | Anunt BOMBA al lui Rednic dupa egalul din derby: "Semneaza maine, e GOLGHETER!" Mutarile pregatite pentru play-off

Mircea Rednic a dat vina pe lipsa unui atacant de valoare pentru ratarea victoriei cu FCSB.

Mircea Rednic a anuntat 2 transferuri noi la Dinamo cu care sa forteze intrarea in play-off - antrenorul "cainilor" este convins ca echipa sa ar fi castigat derby-ul cu FCSB daca avea un alt atacant pe teren.

Atacantul pe care se pare ca vrea sa-l aduca Mircea Rednic este Gregory Tade. Fostul jucator de la CFR Cluj si FCSB este liber de contract dupa despartirea de Maccabi Petah Tikva, club pentru care a marcat de 4 ori in 26 de partide sezonul trecut. In afara acestuia, la Dinamo va ajunge si Mattia Montini, un italian care a sustinut probe la Dinamo recent.

"A doua repriza au jucat mai mult in 10 oameni. In situatia noastra trebuie sa vorbim doar de punctele pozitive. Dinamo a aratat bine astazi. Am avut o posesie buna, in ciuda terenului. Am adus multe mingi in fata portii dar mijlocasii care trebuiau sa sustina atacantii au ajuns in intarziere. Pacat de sansele pe care le-am avut.



Steaua in afara de fazele fixe nu au ajuns sa-si creeze vreo ocazie. Avand in vedere situatia, am ajuns de 3 saptamani, alta maniera de a juca, alta filosofie, jucatorii au raspuns bine. Ultimul cu care am vorbit la pauza a fost Cooper, i-am zis sa joace simplu, sa nu dribleze in zona centrala. A vrut sa dribleze un al 3-lea jucator si la experienta pe care o are nu ai voie sa ataci decisiv.



Nu stiu cum s-ar fi jucat daca eram 11 contra 11, e normal ca apoi cei de la Steaua nu au mai putut sa atace. Imi pare rau ca nu am fost mai agresivi in fata portii. Daca astazi aveam un atacant bun, castigam. S-ar putea sa fie o ruptura musculara, cel putin 2 saptamani sta Nistor. Atitudinea pe care au avut-o, asta vreau sa retinem. Nistor, si Gomelt a avut probleme, si Popovici avea dureri la pauza.



(Zenke) O sa vedeti ce fresh este, va fi un plus pentru noi. Maine semneaza 2 atacanti. Unul din Italia si un atacant care a fost golgheterul Romaniei si care isi doreste sa mai lucreze cu mine. O sa vedeti maine" a spus Mircea Rednic la Digi Sport dupa partida.