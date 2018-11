Dinamo Bucuresti - FCSB 1-1 | "Egal inegal, Rednic peste Nic" Bogdan Hofbauer, dupa meciul in care Gnohere a cedat in fata fostului mentor!

Vorbesc banii, joaca fotbalistii, dar cum sa nu fie important antrenorul la fotbal? Derby-ul din aceasta seara demonstreaza ca Dinamo a pariat corect cand l-a chemat inapoi pe Rednic. Demoralizata, epuizata, aproape distrusa, Dinamo a gasit puterea sa lupte parte-n parte cu FCSB in principal datorita lui Rednic.

Expertul in derby-uri, neinvins de Steaua/FCSB ca antrenor la Dinamo, Rednic si-a aratat superitatea in fata lui Dica.

E greu de justificat si plictiseala, lipsa de chef pe care o arata stelistii de prea multa vreme deja, oricat de mult ar incerca Dica sa-i apere spunand ca jucatorii lui dau tot ce pot.

Gresit! Man, Coman sau Tanase pot mult mai mult decat arata. Iar aici e rolul lui Dica. Culmea, in derby a clacat si cel mai viu stelist al toamnei, Gnohere. Penalty-ul ratat si eliminarea dovedesc ca Gnohere a fost coplesit de duelul cu fostul sau mentor, in prezent dusman, Rednic.

Omul in plus al lui Dinamo n-a fost de ajuns. Dinamo n-a castigat, dar egalul e valoros, ii da mult oxigen echipei si timp suficient lui Rednic sa lucreze la renasterea lui Dinamo, pauza oferita de meciurile nationalelor urmeaza sa il puna in valoare pe omul care este totusi cel mai titrat antrenor din Liga 1.

Aceeasi pauza ii va fi grea lui Dica...

